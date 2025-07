Estágio de férias: o que é, como conseguir e qual é a relevância no seu currículo

O mercado de trabalho brasileiro descobriu uma nova janela de oportunidades nas férias acadêmicas. O estágio de férias, modalidade que permite aos estudantes ganhar experiência profissional durante o recesso universitário, deixou de ser exceção para se tornar estratégia de grandes corporações. Empresas como BTG Pactual, startups e multinacionais têm apostado em programas estruturados para atrair jovens talentos dispostos a trocar alguns meses de descanso por imersão no mundo corporativo.

O que é um estágio de férias?

O estágio de férias é uma modalidade de estágio temporário que coincide exatamente com o período de recesso das instituições de ensino. Diferentemente dos estágios convencionais, essa experiência é estruturada especificamente para durar entre 30 e 90 dias, permitindo que estudantes mergulhem na rotina empresarial sem prejudicar os estudos.

Na prática, funciona como uma imersão profissional intensa. As empresas desenvolvem projetos específicos para esse período, onde os estagiários trabalham em desafios reais da organização. É como ter uma "prévia" da vida profissional, mas com toda a estrutura de aprendizado de um programa educacional.

O conceito, inspirado nos famosos "summer jobs" americanos, chegou ao Brasil há alguns anos e rapidamente se estabeleceu em setores como tecnologia, consultoria e mercado financeiro. Atualmente, desde startups até multinacionais apostam nessa estratégia para atrair jovens talentos.

Quanto tempo um estágio de férias normalmente dura?

A duração varia conforme o calendário acadêmico brasileiro. Durante as férias de julho, os programas costumam durar cerca de 30 dias. Já no recesso de verão, entre dezembro e fevereiro, é possível encontrar oportunidades de até 90 dias.

Vale destacar que algumas empresas oferecem múltiplas turmas ao longo do ano, criando oportunidades tanto para quem tem férias em janeiro quanto em julho. O importante é ficar atento aos cronogramas, pois as inscrições costumam abrir meses antes do período de realização.

Quem pode fazer um estágio de férias?

Segundo a Lei do Estágio (Lei nº 11.788/2008), podem participar estudantes que estejam regularmente matriculados em instituições de educação superior, técnica, ensino médio ou EJA profissionalizante. O requisito fundamental é estar com matrícula ativa e frequência regular.

Na prática, a maioria dos programas de estágio de férias foca em universitários a partir do segundo período. No entanto, algumas empresas também recebem estudantes de cursos técnicos, especialmente em áreas como informática, mecânica e administração.

Um diferencial interessante é que não há restrição de idade, o que importa é estar estudando. Assim, tanto um jovem de 18 anos quanto alguém que voltou aos estudos aos 35 pode participar, desde que atenda aos critérios de matrícula.

Qual é a diferença entre um estágio de férias e um estágio obrigatório?

A principal distinção está na obrigatoriedade curricular. O estágio obrigatório é exigência do curso para obtenção do diploma, enquanto o estágio de férias é uma escolha voluntária do estudante para ganhar experiência durante o recesso acadêmico.

Estágio obrigatório:

Parte do projeto pedagógico do curso

Carga horária mínima definida pela instituição

Pode ou não ser remunerado

Empresa deve ter convênio com a universidade

Estágio de férias:

Iniciativa opcional do estudante

Duração limitada ao período de férias

Remuneração obrigatória (bolsa-auxílio)

Processo seletivo mais dinâmico

É importante destacar que o estágio de férias oferece maior flexibilidade para conhecer diferentes áreas. Como não precisa estar necessariamente relacionado ao curso, um estudante de direito pode estagiar em marketing, por exemplo, explorando novos interesses profissionais.

Quais são as vantagens de fazer um estágio de férias?

O estágio de férias traz vantagens que você não encontra em outras modalidades. A principal é poder aplicar na prática tudo que aprendeu na teoria sem se preocupar com provas e trabalhos acadêmicos ao mesmo tempo.

Em poucos meses, você desenvolve habilidades que levariam anos para dominar só na sala de aula. Comunicação, trabalho em equipe, jogo de cintura, tudo isso fica mais natural quando você vive o dia a dia corporativo de verdade.

Muitas empresas usam esses programas como uma espécie de "peneira" para identificar talentos. Se você se destaca, pode rolar convite para estágio fixo ou até uma proposta de efetivação quando se formar.

Além disso, para quem ainda está em dúvida sobre que caminho seguir, é uma chance de testar diferentes áreas sem compromisso de longo prazo.

O estágio de férias é remunerado?

Sim, o estágio de férias deve ser remunerado. Como se trata de estágio não obrigatório, a Lei do Estágio estabelece que a empresa é obrigada a oferecer bolsa-auxílio, vale-transporte e seguro contra acidentes pessoais. No entanto, é bom ter em mente que o valor da bolsa é definido em acordo entre as partes, já que não há um mínimo legal estabelecido.

Além da remuneração básica, muitas organizações incluem benefícios como vale-refeição. O importante é que todos esses detalhes fiquem claros no termo de compromisso assinado antes do início das atividades.

Como conseguir um estágio de férias?

Antecipe-se aos prazos: inscrições abrem entre setembro-novembro (para janeiro) e abril-junho (para julho). Marque no calendário e acompanhe sites das empresas.

inscrições abrem entre setembro-novembro (para janeiro) e abril-junho (para julho). Marque no calendário e acompanhe sites das empresas. Utilize plataformas especializadas: CIEE, Nube, Vagas.com e LinkedIn concentram as principais oportunidades. Configure alertas com a palavra-chave "estágio de férias".

CIEE, Nube, Vagas.com e LinkedIn concentram as principais oportunidades. Configure alertas com a palavra-chave "estágio de férias". Ative seu networking acadêmico: converse com professores e veteranos. Muitas vagas são divulgadas primeiro nos centros de carreira das universidades.

converse com professores e veteranos. Muitas vagas são divulgadas primeiro nos centros de carreira das universidades. Prepare-se para processos estruturados: algumas seleções incluem testes online, dinâmicas de grupo e múltiplas entrevistas. Estude sobre a empresa e pratique suas respostas.

algumas seleções incluem testes online, dinâmicas de grupo e múltiplas entrevistas. Estude sobre a empresa e pratique suas respostas. Considere diferentes setores: não se limite apenas às áreas tradicionais. Aproveite o período curto para explorar setores que também oferecem programas interessantes.

Conheça o estágio de férias do BTG

Entre os principais programas do país está o BTG estágio de férias, que acontece durante julho no maior banco de investimentos da América Latina. Para quem sonha com o mercado financeiro, é uma chance de mergulhar de cabeça na rotina de uma instituição que movimenta bilhões.

O banco oferece oportunidades para estudantes de tecnologia, engenharias e áreas de negócios que tenham perfil empreendedor. Além disso, o processo seletivo é bem estruturado:

As inscrições abrem em março

A segunda etapa são testes online (SkillCert)

As bancas virtuais acontecem em abril

O estudante recebe o feedback final até maio

O início do estágio acontece em julho

O pacote de benefícios inclui bolsa-auxílio competitiva, vale-refeição, vale-transporte e seguro de vida. Quem passa pela seleção pode escolher trabalhar presencialmente em São Paulo ou no Rio de Janeiro.

Vale enfatizar que a empresa tem histórico de efetivação de estagiários, tornando o programa uma porta de entrada estratégica para carreira no mercado financeiro.

Como montar seu currículo para o estágio de férias?

Seu currículo para estágio de férias precisa contar uma trajetória convincente em apenas uma página. Como esses programas são intensivos e as empresas sabem que vão precisar "ensinar tudo" em pouco tempo, o segredo está em mostrar que você aprende rápido e se adapta bem a novos ambientes.

Estruture com clareza profissional: use formato simples, fontes como Arial ou Calibri (tamanho 10-12), margens adequadas e divisões bem definidas: dados pessoais, objetivo, formação, habilidades, experiências e atividades complementares.

Personalize o objetivo: seja específico sobre buscar estágio de férias e, quando possível, mencione a empresa ou área de interesse.

Destaque projetos acadêmicos: na ausência de experiência profissional, projetos universitários, iniciação científica e trabalhos de grupo demonstram habilidades práticas. Use verbos de ação e quantifique resultados quando possível.

Inclua competências relevantes: pesquise a descrição da vaga e alinhe suas habilidades técnicas (Excel, Python, inglês) e comportamentais (proatividade, trabalho em equipe) com o que a empresa busca.

Valorize atividades extracurriculares: participação em empresa júnior, voluntariado, monitoria ou eventos organizados mostram iniciativa e habilidades muito valorizadas por recrutadores.

Cuide dos detalhes finais: revise cuidadosamente para evitar erros, use e-mail profissional, exporte em PDF e, principalmente, adapte o conteúdo para cada vaga específica.

Dicas para a entrevista de estágio

A entrevista é onde a coisa fica séria. Você precisa se preparar bem, mas sem parecer robótico.

A primeira dica é fazer o dever de casa sobre a empresa. Não basta dar uma olhada rápida no site — vá fundo no LinkedIn deles, leia notícias recentes, entenda que tipo de projetos estão tocando. Quando você consegue conectar seus interesses com o que a empresa faz, fica muito mais fácil mostrar que você realmente quer estar lá.

Para as perguntas comportamentais, vale a pena conhecer a técnica STAR (Situação, Tarefa, Ação e Resultado). Parece complicado, mas é só uma forma de organizar suas respostas. Mesmo que você nunca tenha trabalhado, aquele projeto em grupo da faculdade ou o evento que ajudou a organizar no colégio podem virar exemplos ótimos.

Algumas perguntas são clássicas e sempre aparecem: "Fale sobre você", "Por que quer este estágio?" e "Quais seus pontos fortes?". A dica é treinar essas respostas para ficarem naturais e objetivas, sendo assim, nada de dissertação de cinco minutos. Dois minutos é o limite para não perder a atenção do entrevistador.

A apresentação conta muito também. Se for presencial, vista-se de acordo com o perfil da empresa, por exemplo, banco pede mais formalidade, enquanto startup aceita um casual. Para entrevistas online, teste tudo antes: internet, câmera, microfone. E escolha um cantinho da casa que não tenha trânsito de gente passando atrás.

Por último, tente entender o mood da empresa. Se eles falam muito de inovação, destaque suas ideias criativas. Se o foco é trabalho em equipe, conte sobre projetos colaborativos que você participou.