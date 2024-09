Como criar um bom currículo em vídeo e se destacar no processo seletivo

Criar um currículo em vídeo é uma forma inovadora de se destacar em um processo seletivo. Para garantir que o seu vídeo seja eficaz e atraente, é essencial seguir algumas dicas estratégicas. A seguir, veja como criar um bom currículo em vídeo que pode chamar a atenção dos recrutadores, de acordo com o site Indeed

1. Escreva um roteiro

No primeiro passo, planeje como você deseja que o vídeo pareça. Decida se você vai simplesmente falar para a câmera ou se incluirá cenas de ação que demonstrem suas habilidades. Caso opte por essa segunda abordagem, escreva cada etapa do vídeo para compreender a sua ordem cronológica.

Além de definir a aparência do vídeo, é fundamental elaborar o que você vai falar. Se preferir uma fala mais natural e descontraída, considere usar tópicos que destaquem suas habilidades e qualificações. Se desejar algo mais ensaiado e polido, escreva exatamente o que pretende dizer. Use verbos de ação fortes, como faria em um currículo tradicional, para dar mais impacto à sua mensagem.

2. Prepare o espaço de gravação

Se o seu vídeo incluir cenas em que você aparece falando diretamente para a câmera, escolha um local com fundo neutro e boa iluminação. Itens que complementem o ambiente, sem tirar o foco de você, são bem-vindos. Para cenas de ação, certifique-se de que o espaço está preparado com os equipamentos e acessórios necessários e minimize a presença de outras pessoas em cena.

3. Configure o dispositivo de gravação

Escolha um dispositivo de gravação que capture imagens e som de alta qualidade, como um smartphone, tablet, computador ou câmera. Posicione o dispositivo a uma altura que mostre claramente seu rosto e ombros, e distancie-o o suficiente para enquadrar todo o seu perfil. Para as cenas de ação, assegure-se de que o dispositivo captura você integralmente.

4. Grave várias tomadas

Com base no seu roteiro ou esboço, grave cada segmento do seu currículo em vídeo. Faça várias tomadas usando diferentes expressões e tons de voz para garantir que você pareça confortável e engajado. Se estiver falando para a câmera, grave em segmentos curtos, facilitando novas tentativas quando necessário. Isso ajudará na escolha das melhores tomadas e tornará o processo de edição mais fácil.

Para cenas de ação, grave segmentos mais longos de ações repetidas, permitindo que você escolha o melhor momento. Isso pode tornar as ações mais naturais e menos ensaiadas.

5. Reúna materiais visuais adicionais

Dependendo do conteúdo do vídeo, você pode considerar adicionar elementos como slides informativos, infográficos, fotos ou recortes. Antes de iniciar a edição, reúna todo o material que você planeja incluir. Esses elementos podem tornar o vídeo mais dinâmico e interessante, além de fornecer informações visuais complementares.

6. Edite o vídeo

Revise todas as gravações e selecione as melhores tomadas. Com o roteiro em mãos, comece a cortar e organizar as imagens para contar a história que você criou. Adicione visuais adicionais, como referências a conquistas ou prêmios, sincronizando com sua fala para reforçar os pontos que está destacando.

Você pode usar programas ou aplicativos de edição de vídeo que permitam cortar, organizar e salvar seu vídeo. Muitos dispositivos já vêm equipados com essas ferramentas.

7. Peça feedback

Revise o vídeo final algumas vezes para garantir que ele esteja claro e bem organizado. Além disso, peça a opinião de um amigo, colega ou mentor. O feedback construtivo pode ajudá-lo a aprimorar o vídeo e causar uma impressão ainda mais forte.

Seguindo essas dicas, você conseguirá criar um currículo em vídeo profissional e atraente, destacando suas qualidades de forma inovadora e marcante.