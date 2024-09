5 dicas para se destacar no trabalho híbrido

1. Mantenha horários de trabalho definidos

Um dos principais desafios ao trabalhar de casa é manter horários de trabalho regulares. A falta de deslocamento para o escritório pode fazer com que você tenha dificuldade em "desligar" do trabalho. Portanto, evite acessar e-mails ou ferramentas de comunicação fora do horário de expediente, seja pelo notebook ou celular.

Nos dias em que estiver fora do escritório, não se sinta obrigado a estender as horas de trabalho por não precisar se deslocar. Aproveite essa flexibilidade, mas sem esquecer de:

Fazer pausas ao longo do dia para descansar e manter a produtividade.

Reservar um horário para o almoço.

Definir um horário de início e término do trabalho e se esforçar para segui-lo.

2. Comunique-se com seus colegas de trabalho

Mesmo que você aprecie a solidão de trabalhar em casa, é fundamental manter a comunicação ativa com seus colegas ao longo do dia. A liderança remota também exige habilidades específicas e pode ser desafiadora. Portanto, nos dias em que estiver fora do escritório, seja tão responsivo quanto nos dias presenciais.

Essa proatividade demonstra ao empregador que você está engajado e que valoriza o modelo de trabalho híbrido. Além disso, mostra que você consegue gerenciar bem essa flexibilidade, além de ajudar a melhorar a comunicação intercultural dentro da empresa.

3. Vista-se adequadamente para o trabalho

Trabalhar de casa ainda é trabalhar. Por isso, vista-se de maneira apropriada, especialmente se houver chances de reuniões por videoconferência. O estilo de roupa depende do ambiente da empresa, seja ele mais formal, como no setor jurídico ou financeiro, ou mais descontraído. De qualquer forma, evite roupas informais demais, como pijamas.

Em empresas que adotam o casual day, sugerir dias de roupas mais informais pode até aumentar a produtividade, segundo estudos da Indeed. Vale a pena sugerir isso a alguém com poder de decisão na sua empresa.

4. Tenha ferramentas adequadas

Trabalhar fora do escritório exige planejamento e, principalmente, ter as ferramentas certas, como uma conexão de internet estável. Não presuma que qualquer lugar terá uma boa conexão. Se pretende trabalhar em um novo café, por exemplo, teste a internet antes em horários de menor movimento.

Além disso, familiarize-se com as boas práticas de videoconferência. Se você usa o viva-voz em casa, tenha fones de ouvido à disposição para o ambiente de escritório, garantindo foco e evitando desconforto para os colegas.

5. Organize seu espaço de trabalho em casa

Ter um espaço de trabalho adequado em casa é essencial. Trabalhar no sofá pode parecer confortável no início, mas a longo prazo pode prejudicar sua produtividade e saúde postural. Algumas empresas exigem que seus funcionários tenham um espaço apropriado, como uma mesa, e até oferecem reembolsos para configurar esse ambiente.

Invista em boa iluminação, uma cadeira e mesa ergonômicas e um fundo adequado para videoconferências. Tudo isso contribui para um ambiente de trabalho eficiente e confortável.

Essas dicas podem ajudá-lo a se destacar no trabalho híbrido, garantindo que você mantenha uma alta produtividade e aproveite o melhor desse modelo flexível.