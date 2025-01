3 dicas de como aceitar uma proposta de emprego

Depois de concluir o processo de entrevista com sucesso, receber a aprovação e obter uma oferta de emprego, geralmente espera-se que o candidato a aceite. No entanto, antes de tomar uma decisão final, há vários fatores que precisam ser considerados antes de se comprometer com a nova oportunidade.

De acordo com o Indeed, algumas etapas durante o processo de aceitação da proposta de emprego garantirão que não haverá confusão por parte do candidato ou mesmo do empregador, e que todos os termos estão de acordo com o combinado pelas duas partes.

O que fazer antes de aceitar uma proposta de emprego

Durante o processo de seleção, há algumas etapas que os candidatos podem esperar, inclusive uma notificação formal de oferta após a entrevista. Entre a última entrevista e a oferta de emprego propriamente dita, as conversas podem variar, mas é aceitável fazer um acompanhamento se não tiver recebido resposta em pelo menos três dias úteis, a menos que eles tenham dado um cronograma mais longo para as próximas etapas.

A primeira oferta de emprego, geralmente mais informal, provavelmente virá na forma de uma ligação telefônica ou e-mail. Após essa primeira conversa, a empresa deve enviar uma comunicação formal contendo a proposta oficial. Se a oferta parecer boa no estado em que se encontra, o candidato pode passar para as comunicações de aceitação. Se não for, é possível tentar negociar.

No início, isso será uma suposição, o que significa que eles estarão dispostos a ouvir o que o candidato a emprego precisa para aceitar uma oferta.

“Esteja preparado para discutir itens como salário, benefícios, horário de trabalho e quaisquer outras necessidades que possa ter no novo emprego, porque depois disso já poderá receber uma oferta oficial, com todos os detalhes e expectativas da função, incluindo salário e data de início, por exemplo”, diz Lucas Rizzardo, Diretor de Vendas do Indeed no Brasil.

Dicas de como aceitar a oportunidade

Depois de aceitar uma oferta de emprego, o candidato deve coordenar com o novo empregador a papelada durante o processo de integração no primeiro dia. Veja a seguir os passos recomendados pelo Indeed:

1.Respostas pontuais

É sempre melhor ser pontual ao responder a uma oferta de emprego. Não deixar de enviar uma mensagem ao receber a oferta, informando as medidas que está tomando e quando eles precisam da resposta.

Expresse sua gratidão e peça um prazo para quando eles precisarão de sua resposta. Isso pode ser simples, como: “Obrigado pela oferta, estou ansioso para analisar os termos. Quando vocês precisam de uma resposta?”.

2. Aceite oficialmente

Depois de analisar cuidadosamente os termos da oferta, é hora de redigir uma resposta oficial. Quando estiver pensando em como começar a resposta, observar as comunicações enviadas pelo empregador e seguir o mesmo tom usado pode ajudar, bem como os tópicos abaixo:

Expresse gratidão: comece a carta de aceitação de emprego expressando gratidão pela oportunidade. Por exemplo, “Gostaria de agradecê-lo(a) por esta oportunidade de ingressar na empresa como [cargo]”;

Confirme a resposta oficial: e m seguida, aceite oficialmente a oferta de emprego da empresa com uma afirmação clara;

Confirme os detalhes finais da oferta: i sso pode incluir o cargo esperado e um resumo do salário e dos benefícios acordados;

Confirme a data de início: o ideal é listar a data de início conforme entendido. Por exemplo, “Estou ansioso(a) para me juntar à equipe na próxima segunda-feira, 26 de setembro”.

Concluir com uma nota de agradecimento : “Obrigado(a) mais uma vez por essa oportunidade.”

3. O que procurar em uma oferta de emprego?

Antes de aceitar qualquer oferta de emprego, é importante analisar atentamente os termos do contrato. Em alguns casos, pode haver termos que não correspondam às expectativas. O Indeed selecionou alguns detalhes a serem considerados antes de aceitar um novo cargo:

Certifique-se de que o salário é o mesmo que esperava ou que foi discutido originalmente com o recrutador;

Confirme se você está seguro(a) com relação às funções e benefícios;

Esteja atento se há pressão para que aceite o emprego imediatamente;

Tenha clareza se existe um caminho para um plano de carreira e avanço como profissional

Observe e pesquise para checar se a empresa está tendo uma alta rotatividade.

O tempo ideal para aceitar uma oferta de emprego pode variar de acordo com a empresa. Na maioria dos casos, os recrutadores dão aos candidatos um cronograma claro, geralmente de uma semana ou duas. Isso demonstra consideração pelo tempo do recrutador e permite que ele procure novos candidatos rapidamente se o futuro funcionário recusar a oferta.

Preciso aceitar imediatamente uma proposta de emprego?

É uma boa ideia responder os empregadores com rapidez, mas isso nem sempre significa fazer isso de forma imediata. Na maioria dos casos, o melhor é esperar um ou dois dias. A espera permite que se avalie outras propostas e dê tempo para analisar os termos, identificar possíveis problemas, e pensar com calma.

Dar respostas imediatas são indicadas somente se o candidato tiver 100% de certeza de que encontrou mesmo o emprego dos sonhos. Embora muitas ofertas sejam feitas pessoalmente ou por telefone, as pessoas podem pedir tempo para considerar a proposta.

Transição entre empregos

A parte principal da transição para um novo emprego é informar a companhia atual sobre a saída com pelo menos um mês de antecedência. Isso permite que as tarefas em andamento sejam concluídas, se despedir dos colegas e deixar a empresa em boas condições, de maneira amigável.

Depois de informar o empregador atual sobre a demissão, é hora de preparar para o primeiro dia no novo emprego. Embora os funcionários recém-contratados provavelmente recebam comunicados sobre como se preparar para o primeiro dia, algumas etapas que devem ser consideradas ao iniciar um novo emprego:

Documentação de integração que precisa preencher antes da data de início;

Detalhes da orientação do RH;

Itens e documentos que devem ser levados à empresa no primeiro dia.

A assinatura de todos os documentos vão oficializar a contratação e a liberação de todas as etapas finais, permitindo um bom início sem pendências. Em alguns casos, pode ser que a empresa solicite referências de empresas anteriores onde o candidato trabalhou, por exemplo.