10 citações para usar em redação

Em um mundo onde a habilidade de expressar ideias de forma clara, persuasiva e fundamentada é cada vez mais valorizada, dominar a arte da redação é essencial.

Nesse contexto, as citações assumem um papel crucial, fornecendo insights, autoridade e profundidade aos argumentos apresentados.

Este artigo visa fornecer uma seleção cuidadosa de 15 citações, provenientes de uma variedade de pensadores renomados, que podem ser aplicadas de forma eficaz em uma ampla gama de temas de redação.

O que é uma citação?

Uma citação é uma passagem ou frase retirada de um texto, discurso, obra literária ou qualquer outra fonte, usada para apoiar, ilustrar ou reforçar um argumento, ponto de vista ou ideia em um contexto diferente.

Geralmente, as citações são utilizadas em trabalhos acadêmicos, ensaios, discursos, artigos e até mesmo em conversas cotidianas para fornecer credibilidade, autoridade e profundidade ao conteúdo apresentado. Pode-se fazer frases para o meio ambiente, sociedade, filosofia e outros temas.

Elas podem vir de uma variedade de fontes, como livros, artigos de jornal, discursos famosos, filmes, peças teatrais e até mesmo redes sociais.

Uma boa citação é escolhida com cuidado para se alinhar ao tema em questão e pode adicionar peso e clareza ao argumento apresentado. Há frases sobre educação, cultura, psicologia e diversos outros assuntos.

Além disso, as citações podem servir como uma forma de homenagear ou reconhecer a influência de um autor ou pensador sobre determinado assunto, que pode ser especialista na área, com PhD, livros e artigos publicados.

Como fazer citação na redação?

Para fazer citações para redação de forma adequada, é importante seguir algumas diretrizes básicas. Primeiramente, você deve escolher cuidadosamente as citações que melhor sustentam seu argumento ou enriquecem seu ponto de vista.

Certifique-se de que as citações sejam relevantes, precisas e estejam de acordo com o contexto do seu texto. Ao inserir uma citação, é fundamental indicar claramente a fonte de onde ela foi retirada, incluindo o nome do autor, o título da obra, o ano de publicação e, se necessário, o número da página.

Isso pode ser feito seguindo os padrões de formatação estabelecidos pelo estilo de citação utilizado (como APA, MLA, Chicago, etc.). Além disso, é importante integrar as citações de forma coesa ao texto, evitando interrupções abruptas ou desconexas.

Por fim, lembre-se de que as citações devem complementar sua argumentação, não substituí-la, então use-as com moderação e sempre contextualize-as adequadamente dentro do seu texto. É importante conseguir feedback através da correção de redações com professores para melhorar constantemente.

Como adquirir repertório para redação do ENEM

Para adquirir repertório redação do ENEM, é essencial diversificar suas fontes de conhecimento. Veja abaixo alguns exemplos:

Assistindo filmes e séries

Assistir filmes e séries pode fornecer insights sobre diferentes culturas e contextos sociais, enriquecendo sua compreensão do mundo e oferecendo exemplos concretos para suas redações.

Além disso, a variedade de gêneros e temas abordados nos filmes e nas séries amplia sua bagagem cultural, permitindo que você desenvolva argumentos mais robustos e diversificados em seus textos.

Lendo clássicos da literatura

A leitura de clássicos da literatura não só aprimora seu vocabulário, mas também expõe você a uma variedade de ideias, temas e estilos de escrita que podem ser aplicados em suas redações.

Essas obras muitas vezes exploram questões universais da condição humana, proporcionando uma base sólida para discussões e análises profundas em suas redações.

Ouvindo música

Ouvir música pode inspirar reflexões sobre emoções, questões sociais e experiências humanas, adicionando profundidade e sensibilidade aos seus textos.

As letras das músicas, assim como os sentimentos que evocam, podem servir como fonte de inspiração para introduções cativantes, argumentações persuasivas e conclusões impactantes em suas redações.

Assistindo documentários

Assistir documentários permite que você explore questões contemporâneas e obtenha informações valiosas sobre eventos atuais, enriquecendo sua capacidade de argumentação e contextualização em suas redações.

Os documentários frequentemente apresentam diferentes perspectivas sobre temas complexos, oferecendo a visão de profissionais de diversas áreas do saber.

Lendo notícias e reportagens

Ler notícias e reportagens mantém você atualizado sobre acontecimentos relevantes, fornecendo exemplos e dados concretos para embasar seus argumentos em redações argumentativas e dissertativas.

A análise e interpretação dessas fontes de informação ajudam a desenvolver sua habilidade de análise crítica e a formular opiniões embasadas em fatos e evidências.

Estudando filósofos e pensadores

Estudar filósofos e pensadores amplia sua compreensão de diferentes correntes de pensamento e oferece insights filosóficos que podem ser aplicados na análise de temas e problemas abordados em suas redações.

As ideias e conceitos discutidos por filósofos ao longo da história proporcionam uma base teórica sólida para discutir questões éticas, morais, políticas e sociais em suas redações.

10 citações para usar em qualquer tema

Aqui estão algumas frases que podem ser usadas em diversos temas de redação e questões discursivas: