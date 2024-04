Como tirar o visto americano: guia prático e completo

Neste artigo, exploraremos os passos essenciais e as informações cruciais necessárias ao solicitar o visto para os Estados Unidos.

Desde formulários até agendamentos, entenda o processo para conquistar seu visto americano.

Como tirar o visto americano: passo a passo

Aqui está um guia passo a passo para tirar visto americano:

Preencha o formulário DS-160

O primeiro passo é preencher o formulário DS-160 online. Este é um dos documentos mais importantes no processo de solicitação de visto americano. Certifique-se de preencher todas as informações com precisão e veracidade.

Pague a taxa de visto

Após preencher o formulário DS-160, você precisará pagar a taxa de visto. O pagamento geralmente é feito online, através do site oficial do consulado ou em uma agência bancária autorizada.

Agende a entrevista e visita ao CASV

Com o formulário preenchido e a taxa paga, é hora de fazer o agendamento visto americano. Deve-se agendar a entrevista e a visita ao Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV). Você pode fazer isso através do site oficial do consulado americano. Lá será feita a coleta de impressões digitais e foto..

Retire o visto

Após a entrevista, o próximo passo é aguardar a aprovação do visto. Em muitos casos, você pode acompanhar o status da sua solicitação online. Se o seu visto for aprovado, você poderá retirá-lo no local indicado durante o processo de agendamento.

Endereços da embaixada e consulados dos EUA no Brasil

Existem diversos endereços relacionados à embaixada dos EUA e ao consulado americano no Brasil. Para verificar se houve alguma alteração, acesse o site oficial da embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

Embaixada dos EUA em Brasília

Endereço: SES - Av. das Nações, Quadra 801, Lote 03, 70403-900 - Brasília, DF

Telefone: (55-61) 3312-7000

Fax: (55-61) 3225-9136

Consulado-Geral dos EUA em São Paulo

Endereço: Rua Henri Dunant, 500, Chácara Santo Antônio, São Paulo- SP, 04709-110

Telefone: (55-11) 3250-5000

Consulado-Geral dos EUA no Rio de Janeiro

Endereço: Av. Presidente Wilson, 147 - Castelo, 20030-020 - Rio de Janeiro, RJ

Telefone: (55-21) 3823-2000

Fax: (55-21) 3823-2003

Consulado Geral dos EUA em Porto Alegre

Endereço: Av. Assis Brasil, 1889, Passo d’Areia, Porto Alegre, RS

Telefone: +55 (51) 3345-6000

Consulado-Geral dos EUA em Recife

Endereço: Rua Gonçalves Maia, 163 - Boa Vista, 50070-060 - Recife, PE

Telefone: (55-81) 3416-3050

Fax: (55-81) 3231-1906

Representação Diplomática dos EUA em Belo Horizonte

Endereço: Av. do Contorno, 4520 - Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, Brazil

Quais os tipos de visto para brasileiros nos Estados Unidos

Cada tipo de visto tem seus próprios requisitos específicos e períodos de estadia autorizados. Veja abaixo os principais:

Visto B-1 para negócios

O visto B-1 é destinado a indivíduos que desejam entrar nos Estados Unidos temporariamente para negócios. Isso pode incluir participação em conferências, negociações comerciais e mais.

Visto B-2 para turismo ou tratamento médico

O visto B-2 é concedido a pessoas que pretendem visitar os Estados Unidos temporariamente para turismo, lazer, visitas a amigos e familiares, tratamento médico não disponível em seu país de origem.

Visto J-1 para intercâmbio

O visto J-1 é destinado a participantes de programas de intercâmbio cultural e educacional, como estudantes de intercâmbio, professores, pesquisadores e outros. Para tornar a estadia melhor, é importante ter um bom domínio do idioma.

Visto F-1 e M-1

Os vistos F-1 e M-1 são destinados a estudantes que desejam estudar nos Estados Unidos. O visto F-1 é para estudantes acadêmicos que frequentam escolas primárias, secundárias, faculdades, universidades, entre outros.

Visto C-1

O visto C-1 é concedido para pessoas em trânsito pelos Estados Unidos, que estão a caminho de outro país. É comumente utilizado por viajantes em conexões de voos ou por tripulantes de navios e aeronaves que precisam passar temporariamente pelos EUA.

Qual visto tirar para viajar a trabalho para os EUA?

Os vistos H-1B, H-2A, H-2B, H-3, L, O e J são destinados a indivíduos que desejam trabalhar nos Estados Unidos. Para todos os tipos de trabalho, recomenda-se saber inglês.

O visto H-1B é para ocupações de especialista, exigindo habilidades especializadas e formação universitária completa. O visto H-2A é para trabalhadores rurais temporários.

O visto H-3 é designado para treinamento profissional que não esteja disponível no país de origem. O visto L é para transferência de executivos dentro da mesma empresa multinacional.

Já o visto H-2B é para trabalho temporário não-rural, permitindo a contratação de profissionais onde falta mão de obra.

O visto J é destinado a programas de intercâmbio cultural e educacional, incluindo estudos, trabalho ou estágio, como o Summer Work Travel e o Au Pair.

Por fim, o visto O é concedido a indivíduos com habilidades extraordinárias em campos como educação, artes, ciências, negócios e esportes.

Quanto custa para tirar o visto americano?

O custo do visto americano é estabelecido em dólares e permanece constante, embora possa oscilar entre 160 e 265 dólares, dependendo do tipo de visto solicitado.

O visto mais frequentemente solicitado é de turista(B2). O valor para obtenção desse visto é de 160 dólares. Também é este o valor para vistos para estudantes, jornalistas e outros membros da mídia, entre outros.

O valor mais caro, de 265 dólares, é voltado para noivos ou esposos de um cidadão americano. Existem também modalidades que custam 190 dólares, como os vistos para trabalho ou altas habilidades, pois muitos buscam crescimento profissional nos EUA. Há também as categorias que custam 205 dólares, para negociadores e investidores.

Como renovar o visto americano?

Para renovar o visto americano, é possível seguir os passos abaixo:

Preencha o formulário DS-160. Informe detalhes pessoais, profissionais e histórico de viagens aos EUA e outros países nos últimos cinco anos. Pague a taxa consular do visto, com cartão de crédito ou boleto bancário. Agende sua visita ao CASV para foto e entrega do passaporte. Se estiver vencido, leve o passaporte antigo também. Se preferir receber o visto em casa, pode-se pagar uma taxa adicional de entrega (entre R$ 60 e R$ 80).

O visto americano é válido por quanto tempo?

O visto mais comum entre os brasileiros, geralmente solicitado para diversas finalidades, possui uma validade padrão de 10 anos, permitindo múltiplas entradas e saídas do país ao longo desse período.

Embora a norma estabeleça a validade de 10 anos, é importante notar que o agente consular tem o poder de ajustar a duração do visto conforme necessário. Isso pode incluir a redução da validade para uma única entrada em vez de múltiplas. Para melhorar a experiência nos EUA, vale a pena aumentar a proficiência em inglês.

Embora o visto tenha uma validade de 10 anos, o período máximo de permanência permitido em cada entrada é de seis meses. Isso significa que o portador do visto só pode permanecer nos Estados Unidos por até seis meses consecutivos, mas pode retornar ao país quantas vezes desejar nesses 10 anos.

Geralmente, os vistos para estudo ou trabalho temporário são concedidos com validade pelo período da atividade em si. Isso significa que a validade do visto está diretamente relacionada à duração do curso ou do contrato de trabalho nos Estados Unidos.

