O que é PhD? Saiba qual o significado e quem pode fazer

O mundo acadêmico está intrinsecamente ligado à busca incessante pelo conhecimento, e não há símbolo mais poderoso dessa busca do que o título de Doutor em Filosofia (PhD).

Neste artigo, entenderemos o conceito da formação em PhD, explorando suas nuances, desafios e oportunidades.

O que é PhD?

O PhD (sigla para Philosophiae Doctor ou Doutor em Filosofia), é o mais alto grau acadêmico concedido em muitos países ao redor do mundo. Tradicionalmente, o termo "filosofia" não se refere apenas ao campo da filosofia em si, mas sim à busca e investigação do conhecimento em qualquer disciplina.

Portanto, um PhD pode ser obtido em uma variedade de áreas, como ciências naturais, ciências sociais, humanidades, engenharia, entre outras.

Ter um PhD pode abrir diversas oportunidades profissionais, incluindo carreiras na academia, pesquisa, indústria, governo e organizações sem fins lucrativos.

Além disso, aqueles com um PhD muitas vezes são reconhecidos como especialistas em seus campos e têm a capacidade de influenciar políticas, moldar o pensamento acadêmico e contribuir para o avanço do conhecimento em suas áreas de estudo.

Muitos programas de PhD possuem bolsas de estudo para ajudar nos estudos. No entanto, ela não costuma oferecer benefícios como cartão alimentação e gastos com transporte.

Significado de outras siglas de doutorado

Existem várias siglas que podem significar o título de doutor. Veja abaixo as principais.

DBA

DBA, ou Doutor em Administração de Empresas, é um título acadêmico voltado para profissionais que desejam aprimorar suas habilidades de liderança e gestão empresarial através de pesquisa aplicada.

EdD

EdD, ou Doutor em Educação, é um título projetado para profissionais da área educacional. Ao contrário de um PhD em Educação, que tende a se concentrar mais na pesquisa acadêmica, o EdD enfoca a aplicação prática do conhecimento para resolver problemas educacionais reais.

JD

JD, ou Juris Doctor, é o título conferido aos graduados em direito nos Estados Unidos e em alguns outros países. Ele prepara os indivíduos para exercer a advocacia ou trabalhar em uma variedade de campos jurídicos, ajudando na obtenção de hard skills e soft skills.

MD

MD, ou Médico, é um título concedido aos profissionais da área médica que completam com sucesso os requisitos de formação em medicina. Os médicos são treinados para diagnosticar, tratar e prevenir doenças, além de promover a saúde e o bem-estar de seus pacientes.

ThD

ThD, ou Doutor em Teologia, é um título acadêmico concedido a estudiosos que se dedicam ao estudo aprofundado da teologia e da religião. Esses indivíduos geralmente buscam uma compreensão mais profunda das crenças religiosas, práticas espirituais e textos sagrados.

DSc

DSc, ou Doutor em Ciências, é um título acadêmico concedido em várias áreas das ciências naturais e engenharia. Ao contrário do PhD, que é mais comum em disciplinas como ciências sociais, humanidades e ciências aplicadas, o DSc é mais prevalente em campos científicos e tecnológicos.

Quem pode ser PhD?

Para fazer PhD, geralmente é necessário possuir uma graduação em um campo relacionado à área de estudo desejada.

No entanto, em alguns casos, as universidades podem permitir que indivíduos com experiência profissional relevante e habilidades demonstradas possam ingressar diretamente em programas de doutorado, sem necessariamente terem completado uma graduação.

Além de entender o que é PhD, é preciso entender que a obtenção desse título requer habilidades específicas, como capacidade de pesquisa, análise crítica, pensamento criativo e habilidades de comunicação escrita e oral avançadas.

Os candidatos a PhD geralmente são avaliados com base em seu histórico acadêmico, experiência profissional relevante, cartas de recomendação, resultados de exames padronizados, declaração de propósito e, em alguns casos, entrevistas.

Para conseguir concluir essa formação, é preciso estudar bem, trabalhar em pesquisas e conseguir realizar análise de dados. Para isso, é preciso evitar situações de procrastinação e manejar bem o tempo.

Quanto tempo dura o PhD?

Em geral, a duração do PhD leva de três a seis anos para ser concluída em tempo integral. Nos Estados Unidos e em muitos países europeus, o tempo médio para concluir um PhD é de cerca de cinco a seis anos.

No entanto, em algumas disciplinas, como engenharia e ciências naturais, o tempo necessário pode ser um pouco menor, enquanto em áreas como humanidades e ciências sociais, pode ser um pouco mais longo devido à natureza do trabalho de pesquisa.

Em outros países, como no Reino Unido, os programas de doutorado geralmente têm uma duração mais curta, em torno de três a quatro anos, com um foco mais intenso na pesquisa desde o início.

Além disso, muitas universidades oferecem opções de estudo em meio período para estudantes que precisam conciliar o doutorado com outras responsabilidades, como trabalho ou família. Independente do período ser total ou parcial, deve-se ter proatividade para realizar as tarefas necessárias.

Nessas situações, o tempo para conclusão do PhD pode ser estendido, variando de seis a dez anos ou mais, dependendo da carga de trabalho do estudante.

Qual a diferença entre PhD e mestrado?

O PhD (Doutorado) e o mestrado são dois níveis distintos de estudo de pós-graduação, cada um com suas próprias características e objetivos. A principal diferença entre eles reside no foco, na profundidade da pesquisa e nas expectativas acadêmicas.

O mestrado é um programa de estudo de pós-graduação que geralmente tem duração de um a dois anos em tempo integral.

Ele oferece uma oportunidade para os alunos aprofundarem seus conhecimentos em uma área específica, adquirirem habilidades avançadas e, em alguns casos, conduzirem um projeto de pesquisa independente.

Por outro lado, o PhD significado é o seguinte: ele é o mais alto nível de estudo de pós-graduação e é projetado para aqueles que desejam se tornar pesquisadores independentes e contribuir significativamente para o conhecimento em seu campo.

Os programas de PhD são mais longos e intensivos, geralmente durando de três a seis anos em tempo integral. Eles envolvem uma extensa pesquisa original, resultando em uma tese substancial que faz uma contribuição única para a área de estudo do aluno. Ambas as formações podem dar um destaque positivo no LinkedIn e no currículo.

Famosos que tem PhD

Várias personalidades famosas alcançaram o título de PhD em suas respectivas áreas.

Por exemplo, a renomada primatologista e defensora da conservação, Dr. Jane Goodall, realizou pesquisas pioneiras sobre o comportamento dos chimpanzés durante seu doutorado em Etologia na Universidade de Cambridge.

O lendário guitarrista da banda Queen, Dr. Brian May, também é um astrofísico premiado, tendo completado seu doutorado em Astrofísica na Imperial College London.

Dr. Angela Merkel, uma das líderes mais proeminentes do mundo, possui um PhD em Física Quântica pela Universidade de Leipzig, antes de ingressar na política.

O ex-presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, Dr. Ben Bernanke, é um economista renomado que obteve seu PhD em Economia na Universidade de Massachusetts.

E o famoso astrofísico e comunicador científico, Dr. Neil deGrasse Tyson, conquistou seu PhD em Astrofísica pela Universidade de Columbia.

