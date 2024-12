Gratuito e com certificado, curso virtual ensina como a IA pode destravar sua carreira em 2025

Qual é o segredo para uma carreira de sucesso? Seja por oportunidade, sorte ou acaso do destino, não existe uma fórmula mágica. Mas há algo que pode acelerar esse processo: as ferramentas de inteligência artificial.

E elas não saem da boca dos executivos. Em qualquer reunião de empresários, o tema surge. Isso porque quem está no topo sabe: usar IA pode destravar qualquer carreira. Afinal, ela permite aos profissionais superar limites e dar passos muito maiores na trajetória profissional. Mas há um desafio: como usá-las?

Não espere o ano acabar para mudar sua carreira: este curso virtual ensina 10 ferramentas de IA para dominar o mercado em 2025; garanta sua vaga

Curso virtual revela as melhores ferramentas de IA para a carreira

Para responder essa pergunta e revelar o caminho para o sucesso profissional em 2025, a Faculdade EXAME, instituição avaliada com nota máxima pelo MEC, oferece um curso virtual e gratuito que ensina como usar a IA para transformar sua carreira.

São duas horas de conteúdo robusto que apresenta o que há de mais relevante no mercado. A aula ensina dez ferramentas de inteligência artificial essenciais para quem deseja dominar as melhores oportunidades do próximo ano – spoiler: essas ferramentas vão muito além do ChatGPT.

2024 está acabando, mas ainda dá tempo de dominar a Inteligência Artificial para dar um salto profissional: garanta vaga em curso gratuito aqui

O curso acontece de forma ao vivo na próxima quarta-feira, 11 de dezembro, às 20h (horário de Brasília). Todos os participantes receberão certificado de participação para incluir ao currículo e atestar os conhecimentos aprendidos.

Na ocasião, os participantes vão aprender a identificar oportunidades, otimizar processos e se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. As ferramentas apresentadas foram escolhidas a dedo pelos maiores especialistas do mercado para garantir um diferencial real na carreira – independente do setor de atuação.

Além disso, os alunos terão acesso a exemplos práticos de como essas tecnologias estão sendo usadas por profissionais bem-sucedidos. Veja o que você vai aprender:

Automatizar tarefas repetitivas;

Ganhar mais tempo para atividades estratégicas;

Personalizar sua abordagem profissional;

Conectar-se melhor com clientes e colegas;

Tomar decisões mais inteligentes e baseadas em dados;

Aumentar sua credibilidade.

E o melhor: este curso é 100% online e gratuito. Não espere o próximo ano começar para agir. Invista agora no seu futuro profissional e esteja preparado para os desafios e as oportunidades de 2025.

Clique aqui e garanta sua vaga agora.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.