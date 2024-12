Esta empresa tem o objetivo (ousado) de ser a líder em gestão de pessoas – veja como

Ser uma referência indiscutível na gestão de pessoas é o objetivo da WSP, uma empresa global de consultoria e engenharia com mais de 73 mil colaboradores no mundo todo. E quem garante isso é Lucila Telles, diretora geral das operações da WSP no Brasil.

O objetivo – um tanto ambicioso – não é sem razão. Lucila explica que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e isso torna a tarefa de atrair e reter talentos um desafio para as empresas. Para ir na contramão desse movimento, a WSP adota dezenas de iniciativas com foco no bem-estar e cuidado com o colaborador. Neste ano de 2024, essas ações ganharam força e escala com o lançamento de um plano de ações global, integrado e estruturado.

Chamado de EVP (Employee Value Proposition – ou, em português, Programa de Valorização do Colaborador), o plano serve para reforçar a visão da empresa de ser um ambiente onde os profissionais desejam trabalhar e construir suas carreiras.

“É uma forma mais estruturada e que engloba vários aspectos relacionados à gestão de pessoas, cultura e engajamento”, garante Lucila. “É um programa bem robusto, que nos diferencia e nos destaca”, diz ela.

"Somos uma empresa de pessoas. Esse é o nosso maior ativo" Lucila Telles, diretora geral das operações da WSP no Brasil

O EVP foi lançado em 2024 e ganhará ainda mais força em 2025. E, com exclusividade para a EXAME, Lucila adiantou alguns detalhes. Confira a seguir.

Como o programa funciona?

O programa foi estruturado com base em três grandes pilares.

Proporcionar experiências ao colaborador;

Atrair e reter os melhores talentos do mercado;

Demonstrar a relevância e impacto na sociedade dos projetos executados pela WSP.

Na prática, isso representa um investimento estratégico na experiência do colaborador em todas as etapas da jornada, que começa antes mesmo da contratação.

O processo inicia com uma abordagem criteriosa para atrair talentos alinhados aos valores e à visão da WSP. Uma vez na equipe, os profissionais encontram uma ampla oferta de programas voltados ao bem-estar e ao desenvolvimento. Mesmo na etapa final, quando o colaborador deixa a empresa, a WSP valoriza feedbacks e promove ações que consolidam os laços criados ao longo do tempo. Sempre, é claro, colocando pessoas em primeiro lugar.

Gestão de pessoas: Lucila revela como a WSP atrai e retém talentos (WSP/Divulgação)

Quais os projetos fazem parte do programa?

Programa de Mobilidade Global

Com um programa estruturado de mobilidade global, a WSP facilita a transferência de conhecimento entre seus profissionais espalhados por diversos países. “Esse programa proporciona aos nossos colaboradores a interação com nossa rede global e permite trazer expertise de fora, ao mesmo tempo em que exportamos nossa capacidade para projetos no exterior”, explica Lucila.

Avaliação de Desempenho

Outro destaque é o programa de avaliação de desempenho e desenvolvimento de carreira, que oferece trilhas globais para os colaboradores. “Permitimos que os profissionais trilhem carreiras que não ficam limitadas à operação no Brasil”, ressalta. A estrutura oferece suporte para que cada colaborador construa um plano de crescimento alinhado a oportunidades globais.

Pesquisas de Clima Organizacional

Pesquisas de clima são realizadas de 2 a 4 vezes por ano com objetivo de auxiliar a empresa a compreender o nível de engajamento dos colaboradores. “Utilizamos esses dados para traçar planos de ação específicos por área, país e até para equipes menores, sempre com o objetivo de aumentar o engajamento”, afirma.

Incentivo à Compra de Ações

A WSP lançou no Brasil um programa de incentivo à compra de ações da empresa, uma iniciativa que busca fortalecer o sentimento de pertencimento. “Incentivamos os profissionais a se sentirem parte da empresa, como donos do negócio”, explica Lucila.

Diversidade

Com um programa robusto voltado à Inclusão, Diversidade e Equidade, a empresa já está planejando avanços significativos para o ciclo estratégico entre 2025 e 2027. Isso significa que a WSP pretende aumentar a presença de grupos minoritários na empresa, especialmente em posições de liderança.

Onboarding

Desde o ingresso dos profissionais na WSP, com um programa de onboarding estruturado, até a saída, com entrevistas de desligamento detalhadas, a empresa valoriza o feedback como ferramenta para aprimorar processos e promover melhorias contínuas.

‘As expectativas estão lá em cima’, garante

Para cada um dos programas, há metas definidas, que devem ser alcançadas até 2027. “É uma forma de incentivar a liderança a promover essas iniciativas, mas também de medir o avanço e o sucesso da implementação de cada um dos programas dentro do EVP”, explica.

Apesar dos desafios, as expectativas de Lucila são as melhores. “Vejo um avanço muito relevante e um direcionamento mais assertivo para o próximo ciclo”, garante.