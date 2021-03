Globo abre vagas de estágio para estudantes de todo o Brasil

Para quem sonha em trabalhar na televisão, a Globo abriu as inscrições para o Programa Estagiar e procura por estudantes de todo o Brasil.

As vagas são para diversas áreas, como criação, produção de conteúdo, jurídico, RH, financeiro e tecnologia. Nessa última, a emissora procura por estudantes para oportunidades em desenvolvimento de software, ciência de dados, UX, transmissão e sistemas.

Não há restrição de cursos ou um requisito de conhecimento de línguas. Para se inscrever, o estudantes só precisa estar cursando ensino superior, com previsão de formatura de dezembro de 2021 a julho de 2023, ou ensino técnico com um ano para a formatura. Quem for formado no ensino técnico e ainda possuir vínculo com a escola também pode se candidatar.

O estágio será realizado nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF).