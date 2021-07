Globo abre vagas para cursos remunerados com chance de efetivação

A Rede Globo está com inscrições para oficinas de Assistente Audiovisual, Sonoplastia, Design de Efeitos Visuais, Direção de Imagem, Edição de Mídias Audiovisuais, Tec. de Efeitos Especiais, Operação de Videografismo e Tec. de Sistemas Audiovisuais.

Os selecionados terão contrato de trabalho temporário, durante o período dos treinamentos, com remuneração e benefícios, tendo a chance de efetivação no fim do programa.

Para participar da seleção, é necessário ter graduação em áreas como Cinema, Publicidade, Computação Gráfica, Produção Multimídia e Produção Audiovisual. Veja a lista completa no site abaixo.

Há espaço também para os profissionais com formação técnica em Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Mecânica, Elétrica, Automação, Mecatrônica, Química ou áreas correlatas.

Os selecionados poderão ter acesso a diferentes áreas da Globo, de acordo com sua atuação. As atividades realizadas nas oficinas são supervisionadas de perto por profissionais da empresa, com avaliações e feedbacks regulares.

As oficinas acontecem de maneira presencial e as oportunidades são destinadas para as cidades do Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e São Paulo (SP), mas podem se inscrever pessoas de todo o Brasil, desde que tenham disponibilidade para estar nos municípios do programa no período que acontecerem as oficinas, que duram de 2 a 12 meses.

Inscrições: até o dia 31 de agosto neste link