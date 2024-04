Gerdau abre 120 novas vagas para programa de estágio; veja os requisitos

Estão abertas as inscrições para a nova edição do G.Start, programa de estágio universitário da Gerdau, produtora de aço, que visa atrair novos talentos, oferecendo uma trilha de desenvolvimento elaborada para potencializar o futuro de cada participante.

São mais de 120 vagas disponíveis, válidas para as unidades da companhia nos estados de Alagoas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Quais são os requisitos?

Para participar, os candidatos e as candidatas precisam:

Estar matriculados em cursos como Administração, Arquitetura, Biologia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Redes e Telecom, Engenharia de Software, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Metalúrgica, Gestão de Recursos Humanos, Inteligência Artificial, Marketing, Matemática, Psicologia, Relações Internacionais, Tecnologia da Informação, Tecnologia de Processos e Produtos, Tecnologia em Logística (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura), entre outros.

É necessário ter formação prevista entre dezembro de 2025 e 2027, disponibilidade para estagiar 6 horas por dia e residir próximo da unidade escolhida. O estágio tem previsão de início em agosto e pode durar de um a dois anos.

De acordo com a diretora global de Pessoas e Responsabilidade Social da Gerdau, Flávia Nardon, o programa tem como objetivo proporcionar oportunidades para estudantes universitários ávidos por conhecimento e curiosos.

“Todas as pessoas dentro dos pré-requisitos são bem-vindas no programa e não há limite de idade para inscrição. Valorizamos um ambiente diverso e inclusivo e, por mais um ano, as vagas priorizam a contratação de mulheres e de pessoas pretas e pardas”.

Quais são os benefícios?

O programa G.Start oferece, além de uma bolsa-auxílio competitiva, os seguintes benefícios:

Auxílio transporte ou transporte fretado (a depender da localidade),

Vale-refeição (quando não há refeitório nas unidades),

Plano de saúde,

Plano odontológico,

Seguro de vida.

Como se inscrever?

As pessoas interessadas terão até o dia 20 de maio para se inscreverem pelo site da Gerdau.