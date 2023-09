MM 2023: as estratégias que levaram a Gerdau a bater novo recorde de faturamento

“Os resultados vieram de uma profunda transformação.” Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, explica assim os bons números da centenária siderúrgica brasileira. A produtora de aço vem batendo recorde de faturamento atrás de recorde e fechou 2022 com a maior receita líquida de sua história, de 82,4 bilhões de reais, uma alta anual de 5%.

Nos últimos anos, a empresa passou por uma revisão completa de ativos, saindo de geografias que entendeu não serem relevantes, como Índia e Chile, e focando os mercados onde a marca tinha forte presença, principalmente o Brasil e os Estados Unidos.

Além disso, apostou em agregar valor e serviços ao aço. Um exemplo é o investimento na Brasil ao Cubo, ­star­t­up catarinense que faz construção modular com blocos de concreto e aço pré-moldado. Em 2022, a siderúrgica investiu 4,3 bilhões de reais, sendo 2,6 bilhões de reais em manutenção e outro 1,7 bilhão de reais em projetos de modernização. Do total investido no ano, 640 milhões de ­reais foram para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e para outras frentes de sustentabilidade.

A meta é seguir investindo cerca de 5 bilhões de reais ao ano, sempre olhando para a inovação, mas também para o social. De acordo com Werneck, a siderúrgica quer ser protagonista na solução dos problemas mais urgentes do Brasil. No último ano, lançou o Reforma que Transforma, programa que realiza obras de reparo em moradias de comunidades brasileiras. O serviço inclui projeto, material e profissionais. Para a Gerdau, o aço é um caminho de mudança.