Hypera Pharma abre inscrições para estágio de férias com bolsa-auxílio de R$ 2.400

A Hypera Pharma, empresa farmacêutica, está com inscrições abertas para seu primeiro programa de estágio de férias, o Hyper Estag 2024. A empresa é dona de marcas que são ícones no Brasil, como Benegrip, Buscopan, Engov, Neo Química, Rinosoro, Mantecorp Skincare e Simple Organic.

O programa terá duração de até de dois meses, com previsão de início no mês de junho. As oportunidades de estágio de férias são para as áreas de Marketing, Financeiro, Comunicação de Marcas e Projetos.

Quais são os requisitos?

Ter disponibilidade para atuar presencialmente na sede da Hypera Pharma em São Paulo;

Estar no segundo ou terceiro ano do curso de graduação, além de ter disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais.

Quais são os benefícios?

Além da remuneração competitiva em relação ao mercado, com bolsa auxílio no valor de R$2.400,00, a Hypera Pharma oferece diversos benefícios, como:

Assistência médica,

Seguro de vida,

Vale refeição,

Vale transporte,

Clube de vantagens e descontos na compra de produtos na farmácia interna.

“Decidimos ampliar nossa iniciativa de estágios para oferecer uma experiência mais prática e imersiva na rotina e desafios diários da empresa com o programa de férias Hyper Estag 2024. Queremos oferecer aos universitários uma vivência real no ambiente de trabalho da companhia”, afirma Mauricio Christovam, Diretor Executivo de Gente&Gestão da Hypera Pharma. “A taxa de efetivação dos nossos estagiários costuma ser maior que a média do mercado: cerca de 60%”, diz.

Como se inscrever?

Para garantir a diversidade no processo seletivo, a seleção conta com o apoio da Gupy e é realizada por meio de entrevistas online, com etapas de teste, entrevista com Gente&Gestão e entrevista com gestor da área. As inscrições vão até 30 de abril e poderão ser realizadas pelo site da Hypera Pharma.