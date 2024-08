Liderança e Mudança: como times vencedores se adaptam

Em tempos de instabilidade econômica, muitas organizações se veem obrigadas a reavaliar suas estratégias para se manterem competitivas. Nesse cenário, a capacidade de adaptação e mudança se destaca como uma das competências mais essenciais para empresas que desejam prosperar. Josh Bersin, especialista em Recursos Humanos, afirma em seu artigo que a capacidade de mudança não é apenas uma vantagem competitiva, mas uma necessidade fundamental para o sucesso futuro das organizações.

A Relação entre Retenção de Talentos, Investimento em Aprendizagem e a Capacidade de Mudar

É amplamente reconhecido que a retenção e a satisfação dos talentos estão diretamente ligadas ao investimento contínuo em aprendizagem. Diversas pesquisas corroboram essa relação, mas, mesmo com essa evidência clara, muitas organizações ainda não aplicam essa lógica em suas práticas diárias. Assim como na economia tradicional, onde aumentos de preços sem justificativa podem gerar insatisfação entre os consumidores, a falta de investimento na capacitação das equipes leva à perda de talentos e à queda de produtividade.

No contexto atual, em que a mudança é uma constante e a capacidade de adaptação se tornou crucial para a sobrevivência das empresas, o investimento em desenvolvimento contínuo não pode ser negligenciado. As organizações que falham em priorizar o crescimento de seus colaboradores, correm o risco de perder competitividade e, eventualmente, sua relevância no mercado. Assim, fica claro que não se trata apenas de buscar inovação ou ajustar estratégias; é imperativo que as empresas compreendam que a capacidade de mudança está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento de talentos e à criação de uma cultura de aprendizagem contínua.

Gestão de Mudança: O Segredo das Empresas Bem-Sucedidas

Mas o que distingue as empresas que prosperam daquelas que ficam para trás? Será que é apenas uma questão de inovação tecnológica? Ou um simples investimento em aprendizagem? A resposta vai além.

Empresas icônicas como Kodak, Blackberry e Blockbuster perderam suas posições de liderança por não se adaptarem ao dinamismo do mercado. Muitos analistas de negócios culpam essas empresas por "não inovarem", destacando a perda de ondas tecnológicas ou a falta de visão sobre as mudanças nas tendências de consumo.

No entanto, Josh Bersin, em sua pesquisa, aponta que o problema não estava apenas na falta de inovação, mas na gestão. Empresas que "ficaram para trás" construíram organizações estáticas, ignorando a questão mais importante nos negócios: a capacidade de mudança. Como Bersin ressalta: "Ser bom em mudança é, na verdade, a questão mais importante (e difícil) nos negócios." Mas como podemos desenvolver essa habilidade?

Mobilidade Interna: O Diferencial das Empresas Líderes

Já discuti anteriormente a importância da mobilidade interna de talentos, e Bersin traz dados que reforçam essa ideia. Sua pesquisa revelou que empresas com alta mobilidade interna apresentam desempenho superior àquelas que mantêm seus colaboradores estagnados. Entre mais de mil empresas analisadas, as mais bem-sucedidas compartilhavam um padrão: práticas de liderança que valorizam a escuta ativa dos colaboradores e sua movimentação regular entre diferentes setores. Essas empresas investem pesadamente em treinamento e desenvolvimento, reconhecendo seus funcionários não apenas pelos resultados, mas também pelo compromisso em adquirir novas habilidades.

Benefícios de Promover o Crescimento Contínuo

Os benefícios de promover o crescimento contínuo dos colaboradores e torná-los profissionais de alto desempenho são claros:

Maior probabilidade de serem líderes em seu mercado (7x mais chance)

Maior engajamento (31x mais retenção de funcionários)

Inclusão nas contratações (até 20x mais chance)

Maior produtividade (equipes 20x mais comprometidas)



A estratégia é evidente: escalar talentos (profissionais + habilidades) de forma eficaz em toda a empresa não é apenas inteligente, é uma vantagem competitiva no mercado.

No Fim, o Sucesso da Sua Empresa Vai Depender das Pessoas

Se a sua empresa está cuidando de seus clientes, investindo no futuro e aprendendo rapidamente sobre IA e outras tecnologias emergentes, então ela tem boas chances de se transformar. O que você precisa são pessoas dispostas a liderar e impulsionar a mentalidade de cultivar e incentivar mudanças. Seja você um analista ou um líder, um executor ou um planejador, é fundamental que entre suas habilidades esteja a adaptabilidade e a capacidade de liderar mudanças.

Quer saber mais sobre como transformar seu RH para o futuro? Explore nossas soluções de treinamento corporativo e aprenda a liderar com mudança.