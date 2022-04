Fundação Estudar oferece intercâmbio com bolsa de até US$ 100 mil

Nesta segunda-feira, 25, encerram-se as inscrições para o programa Líderes Estudar 2022, programa da Fundação Estudar que oferece um auxílio financeiro para que estudantes brasileiros possam estudar nas maiores e mais renomadas universidades do mundo.

O valor médio do auxílio é de US$ 20 mil, mas pode chegar até a US$ 100 mil, dependendo da análise do candidato e de suas necessidades.

As bolsas oferecidas permitem que o candidato curse uma graduação completa no Brasil ou no exterior, um intensivo acadêmico em uma universidade de outro país ou até mesmo uma pós-graduação. O programa promete custear até 95% das despesas que o candidato terá no intercâmbio.

A Fundação Estudar, criada pelo bilionário Jorge Paulo Lemann, é uma organização sem fins lucrativos de fomento a educação. Através do custeio de bolsas de estudo de graduação e pós graduação nas mais diversas universidades do mundo, a Fundação tenta oferecer uma experiência acadêmica e internacional aos estudantes universitários do país.

O projeto Líderes Estudar, que está na sua 31ª edição e já emplacou estudantes brasileiros em Harvard, nos EUA, tem como objetivo apoiar, reunir e desenvolver jovens que buscam conhecimento de ponta, sonham grande e acreditam que podem mudar o Brasil para melhor, gerando transformações positivas no seu setor de atuação, seja ele qual for.

"O Líderes Estudar oferece todo o suporte necessário para que esse jovem consiga se desenvolver profissionalmente e se destacar na sociedade; além de financiar todos os custos envolvidos. É nessa perspectiva que outros jovens podem se inspirar a seguir os mesmos passos por meio da porta que a educação abre para a transformação social", afirma Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar.

Para participar, é necessário ser natural do Brasil, ter entre 16 e 34 anos, apresentar excelência acadêmica e estar em processo de aceitação, matriculado(a) ou cursando o ensino superior no Brasil ou no exterior em uma das quatro categorias de bolsa: graduação completa no Brasil; intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma (intercâmbio), graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior.

Programa tem histórico de peso

No mercado desde o início dos anos 90, o programa já formou mais de 760 profissionais brasileiros que acabaram por se tornar referências em suas áreas de atuação, desde empreendedorismo e tecnologia, até ciência e medicina.

Um dos nomes de destaque que foi agraciado com a bolsa da Fundação Estudar foi o da cientista Dayene Caldeira, prestes a se tornar PhD em ciências biológicas pelo Laboratório de Investigação Pulmonar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LIP, UFRJ), que está na fase de testes de um estudo que pode curar a asma de milhões de pessoas no mundo.

Outro destaque de peso entre os antigos bolsistas do programa é a dupla Henrique Dubugras e Pedro Franceschi, os mais novos brasileiros a integrarem a lista de bilionários da Forbes. Com apenas 23 anos, os dois se tornaram os mais jovens fundadores de unicórnios do mundo. Eles são os criadores da BREX, companhia de cartões de crédito avaliada em US $2,6 bilhões.

Como se inscrever

Os estudantes que gostariam de se inscrever no programa de Líderes da Fundação Estudar podem realizar a inscrição através da página oficial do programa.

O processo seletivo conta com seis fases distintas (Inscrição; Testes de perfil e lógica e análise da trajetória; Avaliação de vídeo; Entrevista de competências; Painel com Líderes Estudar; Painel final) e possui uma taxa de inscrição de R$ 75,00 para os programas de graduação e intercâmbio, e R$ 150 para programas de pós-graduação.

