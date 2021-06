Friends: estude inglês com a série que conquistou gerações

Por Talita Oliveira, professora de inglês e sócia da Companhia de Idiomas

“So no one told you life was gonna be this way…”

Se você é fã ou até mesmo simpatiza, com certeza já leu cantando. A série FRIENDS, que teve início em setembro de 1994 e terminou em maio de 2004 conquistou gerações do mundo inteiro com suas 10 temporadas.

No último dia 27 de maio foi ao ar na HBO o especial FRIENDS Reunion, que colocou novamente juntos os 6 atores em sets de gravação, trazendo um pouquinho daquele amor antigo aos corações dos fãs.

Descobrimos até mesmo que o romance entre Rachel e Ross (Jennifer Aniston e David Schwimmer), por pouco não ultrapassou as telas.

Veja o trailer a seguir:

Você, estudante de inglês, provavelmente já sabe que FRIENDS é um excelente material de estudo: muitos diálogos do cotidiano, expressões informais, piadas, sotaques diferentes, enfim...se ainda não utilizou para estudar o idioma, algumas dicas de como fazer:

Repetir frases ditas imitando o ritmo de fala dos personagens;

Anotar expressões típicas que aprender;

Gravar a si mesmo repetindo essas expressões;

Estudar feriados típicos com episódios temáticos;

Escrever descrições de seus personagens favoritos e cenas;

E por aí vai, use sua criatividade e estude de forma divertida.

Para aqueles que já curtem a série, fica o desafio a seguir: leia as situações em inglês e procure dizer a qual dos seis personagens principais cada uma diz respeito (Monica, Chandler, Ross, Rachel, Joey ou Phoebe).

The one who works with computers, but nobody really knows his profession. The one who fell in love with her/his eye doctor. The ones who lost a baby on a bus. The one who called the wrong name during his/her wedding ceremony. The ones who WERE on a break (hahaha). The one who has an evil twin sister. The one who buys a couch but can’t take it upstairs. The one who plays a doctor on TV. The ones who adopt a chick and a duck. The one who is stung by a jellyfish. The one who writes an 18-pages letter to another character. The one who becomes a surrogate mother for her brother. The one who has an identical hand twin. The ones who dance “The routine”. The one who cooks the most horrible dessert of all times. The one who sings the most iconic cat song.

E aí, acertou bastante? Se você ainda não assistiu a série ou ainda não viu o especial, já pode aproveitar e buscar formas de melhorar seu inglês repetindo a fala de alguns personagens, anotando expressões novas que aprender e muito mais!

Respostas do quiz:

1.Chandler, 2. Monica, 3. Chandler and Joey, 4.Ross 5.Rachel and Ross, 6.Phoebe, 7.Ross, 8. Joey, 9.Chandler and Joey, 10.Monica, 11. Rachel, 12.Phoebe, 13.Joey, 14.Monica and Ross, 15.Rachel, 16.Phoebe.

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 11 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas. Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali