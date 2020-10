Ford abre 50 vagas de estágio em programa com foco em diversidade

A Ford Brasil abriu as inscrições para seu novo programa de estágio, com foco na contratação de mulheres, negros, LGBTI+, pessoas com deficiência e estudantes com mais de 36 anos.

Para isso, a montadora firmou parceria com a consultoria Mais Diversidade. São 50 vagas nas unidades de Camaçari (BA), São Paulo, Taubaté e Tatuí (SP).

A empresa procura por estudantes com formação a partir de dezembro de 2022 nos cursos de Economia, Ciências contábeis, Administração, Ciência da Computação, Design, Direito, Engenharias, Marketing, Psicologia, Publicidade e propaganda e Sistemas da informação.

Outro requisito é ter conhecimento intermediário no pacote Office. Também é necessário que os alunos sejam do período noturno.

Segundo Salim Khouri, responsável pela área de Talentos e Diversidade da Ford América do Sul, o objetivo do programa será a atração de novos talentos com perfis diferentes daqueles que eles já possuem na empresa.

Dentro da Ford, os grupos de afinidade para debater temas de inclusão de PCD, raça, gênero, sexualidade e gerações foram estabelecidas em 2019.

O trabalho de cada grupo é promover ações de educação e conscientização, além de revisar processos e políticas da empresa com um olhar na diversidade.

No programa, os estudantes passarão por uma seleção totalmente virtual, com triagem de currículos, dinâmica de grupo e entrevistas.

Os interessados podem se inscrever pelo site do Gupy até o dia 28 de outubro.