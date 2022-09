Farmacêuticas estão com 60 vagas para curso gratuito e online de programação; há chance de emprego

A Febrafar e a Farmarcas, duas varejistas do setor farmacêutico, estão com 60 vagas para um curso gratuito e online de programação.

A iniciativa, batizada de “Código do Futuro” acontece em parceria com a edtech Gama Academy. Ao final do curso, até 10 novos desenvolvedores poderão ser contratados pelas farmacêuticas.

“A Febrafar e a Farmarcas sempre focaram em inovar e criaram um ambiente propício para o desenvolvimento de novas tecnologias. Contudo, com a necessidade de profissionais qualificados e a escassez destes no mercado, vimos na parceria com a Gama Academy uma grande oportunidade de desenvolver profissionais que, com certeza, se destacarão no mercado”, diz Marcelo Dantas, diretor de Inovação da Farmarcas.

Como vai funcionar o treinamento Código do Futuro

Os candidatos selecionados terão a oportunidade de aprimorar suas habilidades na área de Tecnologia e aprender as linguagens .Net e Angular. Haverá duas trilhas de aprendizado: uma em programação back-end e outra em front-end.

Serão 170 horas de capacitação no modelo educacional Gama Academy, divididas em 11 semanas com aulas ao vivo e gravadas. O curso acontecerá de 03 de novembro de 2022 a 16 de janeiro de 2023 e, ao final, haverá certificado.

Quem pode se inscrever no programa Código do Futuro?

Podem se inscrever jovens a partir dos 18 anos em início de carreira. Candidatos formados ou com graduação em andamento têm preferência, mas não é necessário ter ensino superior.

Além disso, os participantes precisam residir em São Paulo, ABC ou na Região Metropolitana, pois os profissionais contratados atuarão em modelo de trabalho presencial.

As inscrições para participar do “Código do Futuro” estão abertas até o dia 06 de outubro de 2022 por meio do site do projeto.

