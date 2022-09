Unilever abre 100 vagas para programa de estágio 2023; não há exigência de inglês

Nesta segunda-feira, 5, a multinacional Unilever abriu inscrições para o seu programa de estágio 2023. Como principal porta de entrada na companhia, ele dispensa a obrigatoriedade do inglês e busca alcançar talentos diversos.

Ao todo, são 100 vagas para as áreas de: análise de dados, entendimento de mercado e consumidor, finanças, jurídico, marketing, nutrição, pesquisa e desenvolvimento, recursos humanos, supply chain, logística e engenharia, tecnologia da informação e vendas.

“Hoje, o programa de estágio é um dos principais mecanismos de geração de processos sucessórios e desenvolvimento de carreira na Unilever Brasil — não à toa, somente neste ano, efetivamos 55% das pessoas estagiárias”, diz Ana Paula Franzoti, diretora de desenvolvimento organizacional e cultura da Unilever.

Como é o processo seletivo do programa de estágio da Unilever 2023?

O processo é 100% online e conta com uma análise comportamental, além de entrevistas individuais e ao final, os resultados das avaliações.

Uma das novidades deste ano é que a Unilever disponibilizará a plataforma de cursos de empregabilidade C-Mov para até 10 mil inscritos no programa de estágio da Unilever, independentemente de terem passado no processo seletivo ou não.

Além de contar com testes vocacionais e avaliações sobre quais são as competências e os comportamentos mais exigidos no mercado de trabalho, a C-Mov também apoia os alunos na criação do currículo, disponibiliza cursos de networking e técnicas para entrevistas de emprego.

Quais os pré-requisitos do programa de estágio da Unilever 2023?

Para se candidatar, os interessados devem estar cursando o penúltimo ou último ano do ensino superior (bacharelado, tecnólogo e licenciatura) com formação prevista para dezembro de 2023 ou dezembro de 2024. Não há exigência de cursos ou de idiomas.

Quais as localidades das vagas do programa de estágio da Unilever?

As oportunidades são para: São Paulo (Capital e as cidades: Aguaí, Valinhos, Vinhedo e Indaiatuba); Minas Gerais (Pouso Alegre), Pernambuco (Recife e Igarassu), Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (Pouso Alegre).

Quais os benefícios do programa de estágio da Unilever?

Além de bolsa-auxílio compatível com o mercado, a Unilever oferece benefícios como curso de idiomas, plano de saúde e Gympass. O modelo de trabalho da companhia é híbrido, com alguns dias em casa e no escritório.

Como se inscrever no programa de estágio da Unilever?

Os interessados devem se inscrever por meio do site do programa até o dia até 28 de setembro. O início do programa será em fevereiro de 2023.

