Faculdade em Seattle oferece bolsa de estudos para alunos internacionais

Estudantes internacionais em nível de graduação ou Ensino Médio que forem estudar no Edmonds College, localizado na área metropolitana de Seattle, nos Estados Unidos, agora podem se inscrever para receber uma bolsa de estudos da instituição.

O valor é de US$ 1 mil, o que representa, na cotação atual, aproximadamente R$ 5.086,20. Esse recurso financeiro será aplicado diretamente como um desconto na anuidade dos alunos selecionados para o primeiro trimestre de estudos.

A oportunidade é válida para todos estudantes de fora dos Estados Unidos, desde que os interessados tenham sido previamente aprovados para um dos cursos de graduação ou para realizar o high school no colégio. Independente da área de estudo, o aluno deverá apresentar seu histórico escolar para concorrer ao auxílio financeiro.

Além disso, o selecionado deverá cumprir alguns requisitos para receber a bolsa de estudos. São eles:

Ser um estudante internacional com visto F-1 ou F-2;

Ter sido admitido em um programa de graduação em tempo integral da instituição ou para cursar o high school;

Ser um novo aluno;

Ter GPA mínimo de 3,3.

Por outro lado, alunos que não são calouros e já estão cursando a graduação, que estão em transferência para o Edmonds College ou que já foram contemplados com essa bolsa de estudos anteriormente ficam inelegíveis para receber o benefício.

Onde fazer a aplicação?

Todo o processo de aplicação acontece pela internet, através de um formulário disponível aqui. Por meio do link, o interessado também deve apresentar o documento que comprove suas notas do último trimestre e, caso a instituição de ensino anterior não indique o GPA, o Edmonds College vai realizar o cálculo.

Para estudantes estrangeiros, será preciso enviar o documento traduzido para o inglês, com nome e notas legíveis para garantir que a aplicação seja aceita.

O prazo final para enviar a aplicação para a bolsa de estudos é às 16h no horário local do dia 2 de setembro, ou seja, às 20h no horário de Brasília. Também é importante ficar atento, porque a bolsa de estudos não pode ser renovada, portanto, é válida apenas para um trimestre.

Como estudar no Edmonds College?

Para concorrer à bolsa de estudos, é preciso ter sido aceito em um dos cursos da instituição. Portanto, é preciso se inscrever para estudar no Edmonds College antes de preencher o formulário da bolsa de estudos. Todo o processo acontece também de forma online e a instituição cobra uma taxa de aplicação de US$ 50.

Os estrangeiros interessados em pleitear uma vaga na faculdade devem cumprir alguns critérios: ser maior de 16 anos ou comprovar a conclusão do ensino médio e apresentar o resultado do teste de proficiência em inglês. Exceto para estudantes de cursos online, será necessário ainda comprovar a vacinação contra a covid-19 para frequentar as aulas.

Em média, o valor das anuidades a cada trimestre é de US$ 3,402.25, aproximadamente R$ 17.320,26. Por isso, vale lembrar que essa bolsa de estudos é parcial e ainda é responsabilidade do estudante arcar com o valor restante da anuidade e demais gastos, como alimentação, moradia e transporte.

Até a primavera de 2023, o Edmonds College também está oferecendo um desconto a todos os estudantes internacionais.Intercambistas que estejam cursando 12 ou mais créditos na faculdade ou no ensino médio terão uma redução de US$ 500 na anuidade em dois trimestres.

Por que estudar no Edmonds College?

O Edmonds College é uma faculdade comunitária pública em Lynnwood, na área metropolitana de Seattle, Washington, nos Estados Unidos. Foi fundado em 1967 e, hoje em dia, conta com aproximadamente 14 mil estudantes a cada ano, dos quais cerca de 1.200 são estrangeiros.

A instituição oferece dois diplomas de bacharel em ciências aplicadas, 63 associate degrees e 60 certificados profissionais em 25 programas de estudo. Os cursos que mais recebem matrículas são: Negócios, Ciência da Computação, Engenharia, Biologia e Artes. O colégio também se destaca por ser o 11.º em maior número de estudantes internacionais dos Estados Unidos, de acordo com o ranking do Institute of International Education (IIE).

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo endereço de e-mail oip_desk@edmonds.edu.

