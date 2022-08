Universidade escocesa oferece bolsas de estudo completas para brasileiros

A Universidade de Strathclyde, localizada em Glasgow, na Escócia, abriu, na última segunda-feira (1º), as inscrições para seu auxílio financeiro voltado para alunos e alunas internacionais.

As bolsas de estudos são oferecidas por meio de dois fundos:

O Lady Eileen McDonald, para alunos da União Europeia

O fundo geral para alunos internacionais. O auxílio estudantil é na modalidade full-ride, ou seja, vai fornecer ajuda financeira para os custos de vida, de viagens e de estudos, bem como apoio para todos os materiais acadêmicos necessários.

O valor da bolsa varia entre £ 300 e £ 500 mensais (cerca de R$ 1.928 a R$ 3.214, na cotação atual), dependendo da necessidade socioeconômica de cada estudante. A instituição afirma que o número de bolsas também não é pré-determinado, sendo definido de acordo com a demanda de cada processo seletivo.

Quem pode ser um bolsista?

As bolsas de estudos desse programa são destinadas especialmente aos alunos e alunas de fora do Reino Unido que, por qualquer razão, não conseguem arcar com as despesas dos cursos da universidade.

Dessa forma, o benefício será concedido a estudantes que já estão matriculados na Universidade de Strathclyde, seja em cursos de graduação ou de pós-graduação, em qualquer área.

Sendo assim, todos os alunos da instituição, incluindo brasileiros, poderão se inscrever para receber a bolsa de estudos, desde que cumpram os seguintes critérios:

Comprovem a necessidade financeira;

Demonstrem que a bolsa de estudos fará uma contribuição significativa para a continuidade dos estudos; e

Sejam alunos internacionais ou pertencentes à União Europeia matriculados na graduação ou pós-graduação da universidade.

De acordo com a instituição, a bolsa será oferecida apenas por um período de tempo, a fim de permitir que o estudante mantenha seus estudos durante o momento de dificuldade econômica. Isso se dá porque, como se trata de um fundo de apoio financeiro, a bolsa não pode ser usada pelo aluno como uma fonte de renda regular.

Como aplicar para a bolsa de estudos?

Como mencionado anteriormente, para ser elegível o candidato deve ser um estudante da Universidade de Strathclyde. Portanto, é necessário ter sido aprovado para um curso da instituição antes de solicitar a bolsa de estudo.

De forma geral, os brasileiros precisam do visto de estudante e também de comprovantes de proficiência em língua inglesa e de escolaridade (como diploma e histórico acadêmico). Os níveis mínimos exigidos são:

Para a graduação: ensino médio completo, com a média de, pelo menos, 8,0 no total no último ano. Dessa forma, o estudante será considerado para o foundation year (uma espécie de “ano de preparação” para a graduação no Reino Unido).

Para a pós-graduação: normalmente, os diplomas brasileiros de bacharelado ou licenciatura já são considerados equivalentes ao diploma de bacharel do Reino Unido. Sendo assim, além do diploma, uma pontuação geral de 7,5 em ou 75 em 100 no histórico acadêmico será um diferencial.

Já para o domínio do idioma, será necessário a nota mínima de 6,0 no IELTS, mas a exigência pode variar de acordo com o curso de interesse.

Quem não é um estudante da Universidade de Strathclyde ainda pode fazer sua inscrição para a graduação. O processo seletivo voltado para alunos estrangeiros que perderam o prazo do UCAS está aberto, com o intuito de preencher vagas remanescentes. O processo é feito pela internet.

Já para a pós-graduação, a inscrição é feita diretamente com a universidade, com cursos previstos para começar em janeiro do próximo ano.

Todos os interessados têm até o dia 1º de janeiro de 2023 para fazer a aplicação para o auxílio financeiro. Todo o processo acontece de forma online, através de formulário disponível no site oficial da universidade escocesa.

O que tem na Universidade de Strathclyde

A Universidade de Strathclyde foi fundada em 1793, e atualmente é bastante renomada, principalmente por ser a única universidade britânica a receber o título de Universidade do Ano do Times Higher Education Awards por dois anos consecutivos.

Hoje em dia, são cerca de 23 mil estudantes de 100 países diferentes. Eles podem cursar graduação e pós em quatro departamentos principais: Engenharia, Humanidades e Ciências Sociais, Ciências e Negócios.

