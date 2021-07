Evento gratuito quer capacitar e empregar pessoas com mais de 50 anos

O envelhecimento da população brasileira traz desafios para a diversidade nas empresas. Pela primeira vez há quatro gerações no mesmo ambiente de trabalho. No Brasil, a população com 50 anos ou mais passou de 54 milhões de pes­soas em 2020, o que representa cerca de 25% do total.

A digitalização, o desemprego e outros fatores afetam duramente os profissionais com 50 anos ou mais no país. Em 2020, cerca de 7% do público etário estava sem emprego. A taxa é a maior desde 2012, quando começa a série histórica da Pnad Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística se iniciou.

De olho neste contexto, a consultoria de desenvolvimento profissional Maturi realiza a quarta edição do MaturiFest. O evento gratuito que está com inscrições abertas acontecerá de forma 100% online de 26 a 29 de julho, das 14h às 20h30. O objetivo é promover palestras, workshops e contatos para os profissionais mais velhos.

"Diferente do ano passado, nesta edição todos os participantes terão acesso gratuito às salas de networking e mentoria de carreira, isso reproduz um pouco o ar do festival físico e ajuda a engajar os participantes das mais diferentes regiões do Brasil", diz Mórris Litvak, fundador da Maturi.

Serão mais de 25 horas de conteúdos, 30 salas de networking, oficinas e mentorias e passarão por lá aproximadamente 60 palestrantes. A agenda será voltada tanto para empresas quanto ao público 50+ e composta por temas como o trabalho do futuro, reinvenção profissional, transformação de carreira e vida, jornada do empreendedorismo maduro, trabalho autônomo, tecnologia, marketing e presença digital. Além de conteúdo com pessoas 50+ que se reinventaram.

"Pelo zoom os participantes podem entrar em diferentes salas para participar de oficinas, aprender temas relevantes no mercado e criar conexões", afirma Mórris.

Segundo ele, 150 mil pessoas estão cadastradas na base do Maturi. Destas, 30% estão aposentadas e 80% das não aposentadas estão desempregadas. Por conta disto, no evento, os profissionais também poderão se conectar participando da iniciativa "Eu Busco / Eu Ofereço", quando vão poder destacar o que buscam no mercado de trabalho e o que podem oferecer entre si.

Inscrições

As inscrições para o festival podem ser realizadas no site até o primeiro dia de evento (26 de julho) e a participação é gratuita.

Há também a opção do ingresso solidário que terá 60% do valor revertido como doação a organizações que apoiam idosos e crianças em situação de vulnerabilidade social. Quem optar por este formato de pagamento, terá acesso ainda a todo o conteúdo gravado para visitá-lo quando quiser.

