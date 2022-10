Evento gratuito de intercâmbio reúne mais de 160 universidades estrangeiras; conheça

Buscar uma oportunidade de estudo ou trabalho no exterior é um caminho que muitos brasileiros gostariam de seguir, seja pelos ganhos pessoais e profissionais de um intercâmbio, ou simplesmente pela vontade de aprender uma nova língua ou conhecer uma outra cultura.

Na terça-feira, 18, a cidade de Curitiba (PR) recebe mais de 160 universidades do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e outros seis países com oportunidades para estudantes brasileiros.

O Gradeup University Day, evento gratuito realizado pela Gradeup Education Consultancy, consultoria especializada em programas de graduação no exterior, reúne diversas instituições de ensino superior estrangeiras para oferecer aos visitantes vagas e oportunidades em seus programas de graduação e pós-graduação.

Além de oportunidades para grandes faculdades dos EUA e Reino Unido, o evento também terá representantes da Alemanha, Suécia, Irlanda e Espanha.

O mercado de educação superior no exterior movimenta mais de US$ 1,3 bilhão todos os anos, de acordo com a Brazilian Educational & Language Travel Association (Belta), associação que representa as agências de intercâmbio. - e que ajuda a movimentar economias em todo o mundo por meio da qualificação profissional.Ainda segundo a associação, mais de 400 mil brasileiros já fizeram intercâmbio, em busca de uma formação fora do país

Para o diretor da Gradeup, Leonardo Trench, esse tipo de vivência internacional é uma ótima oportunidade tanto para quem quer seguir carreira em outro país quanto para quem quer se aperfeiçoar para ser mais competitivo no mercado de trabalho nacional.

“Cursar um programa em uma das melhores universidades do mundo é uma decisão que vale como aprimoramento pessoal, não importa qual é seu objetivo. Quem volta de um período como esse tem muito mais chances de se inserir no mercado de trabalho seja aqui, seja em qualquer parte do mundo”, avalia o diretor.

Embora instituições de todo o planeta tenham programas voltados a estudantes estrangeiros, alguns países têm a preferência dos candidatos.

Os Estados Unidos, por exemplo, recebem boa parte desse contingente. O Reino Unido, com instituições como Oxford, Cambridge e St. Andrews - onde estudou o príncipe William -, vem logo a seguir.

“Esses destinos e essas universidades têm uma tradição de receber alunos estrangeiros já há algum tempo, com estrutura para isso, além de figurarem entres as melhores instituições do mundo. Quem estuda lá também alcança um melhor nível de empregabilidade”, explica Trench.

Durante o evento, os estudantes terão a oportunidade de conversar com os representantes das universidades e entender como funciona cada um dos programas ofertados por elas, além de se informar sobre possíveis bolsas de estudos.

Como se inscrever

Os estudantes interessados em realizar uma temporada de estudos no exterior devem acessar o site oficial do evento e se inscrever.

O evento será totalmente gratuito e ocorre no Design Center, na Av. do Batel, 1750, em Curitiba (PR).

Feiras de intercâmbio em outros estados

Além do Gradeup University Day, em Curitiba (PR), outros estados do Brasil também recebem feiras de intercâmbio nesta semana. Em Brasília (DF), acontece o Salão do Estudante, uma das maiores feiras de educação internacional da América Latina, também nesta terça-feira, 18.

O Salão do Estudante reúne mais 100 expositores de diversos países, com escolas de idioma e faculdades, até instituições e agências de fomento a imigração, recebendo representantes de países Alemanha, Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Irlanda, Itália, Japão, Noruega, Portugal, Reino Unido e Turquia.

Os programas contam com cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e cursos técnicos, além de cursos de idiomas, e até mesmo programas voltados ao público jovem, como temporadas de verão em outro país ou um curso de ensino médio nos EUA.

Os interessados devem realizar a inscrição no site oficial do evento e retirar sua entrada. O evento acontece em Brasília (DF), no Centro de Convenções Brasil 21 SHS Q06, L01, Cj. A, Setor Hoteleiro Sul.

No dia 20, a feira passa por Curitiba (PR) e chega em Belo Horizonte (MG) no dia 22. O Salão do Estudante encerra a sua temporada de 2022 na cidade de Salvador (BA) no dia 24.

Evento sobre imigração para os EUA

Nesta semana também começa o On the Road, evento da agência especializada em serviços de imigração Morar EUA, da SG Group, voltado para quem quer imigrar para os Estados Unidos como investidores ou profissionais qualificados.

O objetivo do encontro sob a mediação de Roberto Spighel, presidente global do SG Global Group, é apresentar caminhos possíveis para a adesão de profissionais qualificados no mercado estadunidense.

Entre os temas abordados estarão dicas e estratégias para entender qual o melhor visto para emigrar, planejamento para obter o Green Card, processos como revalidação de diploma, prova social e custos para morar nos EUA.

Ao todo, o On the Road passará por Brasília (17/10), São Paulo (19/10) e Belo Horizonte (20/10). Para se inscrever, os interessados devem acessar os links: São Paulo, Brasília e Belo Horizonte.

