6 passeios de trem para descobrir o Brasil e a América do Sul

Há várias formas de explorar um destino turístico. Há aqueles que preferem caminhar sem rumo pelas ruas e conhecer cantinhos escondidos da cidade, se aventurar de bicicleta ou ainda alugar um carro e ter a liberdade de conhecer mais da região. Uma outra opção é um passeio de trem, por exemplo, para fazer um bate-volta em uma cidade nos arredores e conhecer novas paisagens do país.

Pensando nisso, e considerando que mais de um quarto dos brasileiros (27%) gostaria de fazer uma viagem com vários destinos no roteiro, a Booking.com selecionou seis passeios de trem no Brasil e na América do Sul para fazer nas próximas férias.

Bento Gonçalves a Carlos Barbosa (Rio Grande do Sul)

Para quem quer fazer um passeio mais tradicional, realizado em uma Maria Fumaça, mas ainda temático e que garante bastante entretenimento, há uma opção na Serra Gaúcha, entre os municípios de Bento Gonçalves e Carlos Barbosa, com parada em Garibaldi. O passeio dura aproximadamente duas horas e, durante o trajeto ou nas paradas das estações, há apresentações de música, dança e teatro, além de degustações de vinhos e suco de uva.

Em Bento Gonçalves, o viajante pode se hospedar no Hotel Pousada Casa Tasca, a cerca de 3km da atração Maria Fumaça, além de conhecer as vinícolas do Vale dos Vinhedos, para provar novos rótulos e conhecer o processo de produção da bebida.

Curitiba a Morretes (Paraná)

Um passeio de trem bem famoso em terras brasileiras é o que liga Curitiba a Morretes, no Paraná, em cerca de 4h. O trem possui vagões de diferentes classes, incluindo a turística e as mais sofisticadas e com decoração temática, por exemplo, inspirada nos anos 1930. Há inclusive um vagão pet-friendly para quem quer levar os bichinhos no passeio. O trajeto passa por lindas paisagens da Mata Atlântica, construções históricas, rios, cânions e desfiladeiros.

Em Morretes, uma ótima pedida é experimentar o Barreado, prato típico da região, e conhecer suas construções históricas e preservadas. Uma boa opção de hospedagem na cidade é a Casas Di Monte Ecopousada, em meio à natureza e que serve especialidades regionais.

Recife a Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco)

Entre a capital do Recife e Cabo de Santo Agostinho fica a rota do Trem do Forró, um passeio de trem com foco na diversão dos passageiros, que acontece todos os anos no mês de junho, para as celebrações de São João. Durante as cinco horas do trajeto, os passageiros curtem a música e se divertem dançando ao som do animado forró pé-de-serra.

Para quem quer participar das festas juninas e julinas em Pernambuco e aproveitar para conhecer o passeio de trem, vale a estadia no hostel Casa de Bamba, em Recife, que possui um lounge compartilhado, bar e jardim. Além disso, para continuar a viagem em ritmo musical e dançante, uma dica é conhecer o Paço do Frevo, um espaço cultural dedicado ao gênero.

Salta (Argentina)

O Tren a las Nubes é um passeio turístico famoso na região norte da Argentina. Apenas o trajeto de trem sai de San Antonio de los Cobres e retorna ao mesmo local em aproximadamente 2h30. Mas o tour pode ser estendido, incluindo um trajeto de ônibus, que sai da cidade de Salta e dura o dia inteiro. Um grande destaque do passeio de trem é o fato de atingir 4.200 metros de altitude e passar pelo Viaducto La Polvorilla, grande viaduto ferroviário, a 63 metros de altura, do século passado.

Para quem fará o passeio, uma boa opção é se hospedar em Salta, por exemplo no hotel Solar De La Plaza, na região central. A cidade é um ótimo ponto de partida para vários outros passeios no norte do país, como a região vinícola Cafayate e o salar Salinas Grandes.

Santiago a San Antonio (Chile)

O Tren del Recuerdo é um passeio de 110Km, percorridos em 3h30 (com mesma duração na viagem de volta), que liga a capital chilena Santiago à comuna de San Antonio. As locomotivas são datadas da metade do século XX e alguns vagões são ainda mais antigos, por exemplo dos anos 1920, com interior em madeira, proporcionando uma viagem não apenas entre dois destinos, mas também para outras épocas.

Os viajantes que estão de passagem comprada para Santiago, e pretendem conhecer o trem, também podem fazer um passeio panorâmico pela cidade e conhecer suas principais atrações, como o Mercado Central e a Catedral Metropolitana de Santiago.

Bogotá a Zipaquirá (Colômbia)

Para os viajantes que querem conhecer a Catedral de Sal de Zipaquirá, igreja subterrânea esculpida em sal e importante ponto turístico colombiano, é possível chegar até o destino em um trem clássico, que parte da capital Bogotá. O Tren turístico de La Sabana, que funciona apenas nos fins de semanas e feriados, tem um trajeto de cerca de 2h30 entre as duas cidades e passa por belas paisagens durante o caminho.

De volta a Bogotá, o viajante pode se aventurar em um passeio de bicicleta pela cidade e visitar seu centro, igrejas coloniais, parques e mercado de frutas, além de uma parada para aprender sobre o famoso café arábica da Colômbia.

