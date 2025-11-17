‘Eu gosto desses problemas complexos’: psicólogo transforma desafios em soluções com tecnologia

Fernando Pinheiro encontrou na educação um propósito que o acompanhou desde os primeiros trabalhos voluntários até a criação de uma solução tecnológica para a rede pública.

A vivência no curso de Liderança Transformadora marcou esse processo, ajudando a transformar ideias em projetos concretos e conectá-lo a redes que ampliaram seu caminho profissional.

O início de uma jornada voltada ao impacto

Nascido em Diadema, Fernando cresceu em um ambiente onde a educação sempre teve peso. “Minha mãe sempre foi professora de química na rede estadual”, conta. O pai, metalúrgico, também ajudou a moldar sua visão de esforço e disciplina.

Ele relembra que começou a trabalhar desde cedo em canteiros de obras, muitas vezes carregando caminhões debaixo de chuva. Porém, sempre buscou pensar fora da caixa, e resolveu explorar outros caminhos, se envolvendo em vários trabalhos voluntários.

A participação na AIESEC e no Global Shapers ampliou sua visão e o aproximou da psicologia.

"Sempre tive o desejo de entender como podemos transformar a vida das pessoas a partir do olhar humano" Fernando Pinheiro, coordenador de pessoas na Memed e cofundador da Leme

Quando o aprendizado vira transformação

A descoberta do Na Prática aconteceu de forma orgânica. “Eu conheci o Na Prática pela Lorena. Ela era da AIESEC também”, lembra. O conteúdo do curso Liderança Transformadora se conectou diretamente com desafios que ele já vivenciava no voluntariado.

Ele destaca a estrutura como um diferencial. “Foi uma grande caixa de ferramentas,” afirma. O curso o ajudou a transformar intenção em ação, e a “ter as ferramentas necessárias para me conectar com pessoas boas e realmente tirar projetos do papel.”

Ainda nesse período, seu olhar para desafios complexos começou a ganhar clareza, e trabalhar com educação pública e saúde tornou-se um chamado natural. “Eu gosto desses problemas complexos,” completa.

O ‘Salto’ que deu origem a algo novo

Durante o curso, Fernando iniciou um projeto que mudaria sua trajetória. “Meu Salto foi conversar com vários diretores de escolas, procurar materiais para ver o que tinha sido feito e que realmente gerou mudanças na educação básica.” Desse movimento, ele e um amigo fundaram a Leme, empresa que desenvolve soluções tecnológicas para diminuir a desigualdade racial e socioeconômica em escolas públicas.

Para aprofundar o entendimento do que precisava ser solucionado, Fernando mergulhou no dia a dia das escolas. “Fiquei 30 dias dentro de uma escola, trabalhando com a diretora, vendo quais problemas ela tinha.”

Liderar com propósito e rede

Um dos pontos que mais chamou sua atenção foi a força das conexões criadas no curso. “Nos momentos presenciais, a gente vê que a rede, o trabalho em rede, é importante”, Fernando comenta.

Ele conta que esse ambiente o marcou pela qualidade das pessoas ao redor. “Eu sempre tento estar rodeado de pessoas que eu admiro”, ele fala.

Esse olhar guiou sua carreira, que hoje combina psicologia, tecnologia e gestão de pessoas. Na Memed, onde atua na área de RH, ele aplica diariamente o que aprendeu, para impactar milhões de brasileiros agora na área da saúde, um campo que chama sua atenção pela complexidade e impacto.

O compromisso com oportunidades também move seu futuro. Fernando relembra as portas que se abriram ao longo de sua trajetória, como a bolsa de estudos em Ohio, o intercâmbio no Vale do Silício com outras lideranças negras e as conexões que o aproximaram de pessoas que moldaram seu caminho e ampliaram sua visão de mundo.

Além disso, ele fala sobre o privilégio de transitar entre mundos completamente distintos e como essa experiência fortaleceu seu compromisso com o impacto social.

Foi justamente dessa jornada que nasceu seu senso de responsabilidade. “Recebi oportunidades que mudaram a minha vida, e quero criar muitas outras para quem vem de onde eu vim. Essa é minha missão”, ele finaliza.

