Estudar fora: maior programa de bolsas do Brasil abre inscrições

Mariane Roccelo, do Estudar Fora

A Fundação Estudar acaba de abrir as inscrições para a 31ª edição do Líderes Estudar 2022. Maior programa de bolsas de estudo do país, o objetivo da iniciativa é apoiar, reunir e desenvolver jovens de todo o país que desejam gerar transformações positivas no Brasil nos mais diversos setores.

Aprofunde-se no marketing digital 6.0 e domine estratégias de posicionamento e negócios na internet. Saiba como!

Os benefícios do programa incluem mentoria, networking, acesso a uma rede de líderes e bolsas de estudo para universidades brasileiras e internacionais que cobrem até 95% dos custos com a formação.

Nos últimos 30 anos, o programa já formou mais de 760 líderes no Brasil que hoje são referências em áreas, como Empreendedorismo, Negócios, Tecnologia, Gestão Pública, Ciência e Medicina.

“Damos todo o suporte necessário para alavancar a trajetória desses grandes talentos”, explica Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar.

Além das bolsas de estudo, os selecionados entram para uma rede de líderes transformadores que auxiliam para que “outros jovens também sigam seus sonhos e trabalhem para melhorar o mundo ao seu redor”.

Entre os principais benefícios do programa, estão: Bolsa de estudos;

Acesso à Comunidade de Líderes Estudar;

Mentorias;

Eventos exclusivos de conexão, networking, desenvolvimento e inspiração. Como participar do Programa Líderes Estudar 2022 Para se inscrever na edição de 2022, é necesário: Ser natural do Brasil;

Ter entre 16 e 34 anos;

Comprovar excelência acadêmica;

Estar participando de processo de aceitação, matriculado ou cursando o ensino superior no Brasil ou no exterior, em uma das quatro categorias de bolsas:

– Graduação completa no Brasil;

– Intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma (intercâmbio);

– Graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior. O processo de seleção é formado por: inscrições, testes de perfil, de lógica e análise de trajetória, avaliação de vídeo (veja 10 dicas para fazer seu vídeo de apresentação), entrevista de competências e participação em painéis com ex-bolsistas e de seleção final. Na edição de 2022, serão levadas em consideração questões, como diversidade, trajetórias de vida e potenciais diferentes entre os novos líderes.

As inscrições para o programa devem ser feitas através do link (disponível aqui) até o dia 22 de março de 2022.

A taxa de inscrição para os programas de graduação e intercâmbio é de R$ 75,00, e para os programas de pós-graduação é de R$ 150,00. Jovens que não tiverem condições financeiras de arcar com o valor da taxa podem solicitar a isenção, comprovando a necessidade.

Conheça alguns líderes selecionados na última edição do programa, realizada em 2021:

Sobre a Fundação Estudar

A Fundação Estudar contribui para a formação das futuras lideranças transformadoras do Brasil por meio do estímulo à experiência acadêmica de excelência e do apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens. Em 2021, a organização completou 30 anos e realizou uma série de eventos de comemoração que incluíram aulas com professores de Harvard, Oxford e Stanford.

"Líderes Estudar, maior programa de bolsas do Brasil, abre inscrições para a edição de 2022" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.