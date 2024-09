'Este setor tem mais vagas abertas do que profissionais para preenchê-las', diz especialista

O setor de ESG está vivenciando um desequilíbrio no mercado de trabalho: há mais vagas abertas do que profissionais capacitados para ocupá-las. É isso o que afirma Mariana Rico, mestre em sustentabilidade pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e coordenadora do MBA em Gestão ESG da Faculdade EXAME.

Segundo a especialista, enquanto a demanda por práticas sustentáveis e responsáveis aumenta, especialmente nas grandes empresas e em fundos de investimento, ainda há um descompasso na formação de profissionais.

Isso significa que o número de trabalhadores com as habilidades e competências necessárias para lidar de forma estratégica com questões ambientais, sociais e de governança não acompanha o ritmo acelerado das empresas, que demandam esses profissionais com urgência máxima.

"Temos mais vagas abertas para trabalhar com ESG e sustentabilidade do que profissionais com formação e experiência para preenchê-las", diz ela.