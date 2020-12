Este gesto após a entrevista de emprego pode fazer toda a diferença

Os critérios na hora de um recrutador fazer uma contratação não ficaram de fora da lista de coisas que a pandemia mudou radicalmente.

Uma pesquisa da TopResume, empresa especializada em redação de currículos, mostra que enviar uma mensagem de agradecimento após uma entrevista ganhou importância nos últimos meses.

Ao mesmo tempo, líderes têm se importado menos com as habilidades técnicas, e dado mais importância às habilidades comportamentais, as soft skills.

A maioria (68%) dos contratantes concorda que agradecer depois da entrevista se tornou mais significativo neste ano de 2020. Um quinto (20%) foi neutro sobre o tema e apenas 12% discordaram.

Entre as razões apontadas para a mudança está a dificuldade para tomada de decisão sobre contratação devido às seleções à distância. A pesquisa também mostrou que a maioria (48%) dos líderes está mais propensa a abrir e-mails do tipo do que antes da pandemia.

Em um artigo no site Fast Company, a especialista em Carreira Amanda Augustine dá dicas para fazer esse agradecimento. Veja abaixo:

Tudo começa na entrevista

Em um processo seletivo, a entrevista costuma ser um ponto crucial. Para escrever um bom e-mail de agradecimento, relembre possíveis pontos em comum com os recrutadores (como áreas de interesse, mesma universidade), as habilidades e experiências que chamaram mais a atenção das pessoas e os possíveis pontos em que eles ficaram céticos. Tudo isso vai servir para ajudar a montar uma boa mensagem.

Fique atento ao timing

Não adianta fazer um bom e-mail de agradecimento, mas enviá-lo muito tarde. A regra de outro, neste caso, é enviar até 24 horas depois da entrevista, de acordo com Amanda Augustine. Fique atento, porém, se convém enviar minutos depois da entrevista. É bom redigir esse texto com calma, algumas horas depois.

Seja grato

O principal tom do e-mail deve ser o de agradecimento, pelo tempo e pela disponibilidade dos recrutadores. Mesmo que após a entrevista você tenha decidido desistir da vaga é importante se mostrar grato.

Reitere seu interesse

Além do agradecimento, o tom do e-mail também deve reforçar o interesse da pessoa por aquele trabalho. Isso deve ser feito com parcimônia e no tom certo.

Refresque a memória dos recrutadores

Na mensagem de agradecimento, vale a pena lembrar os recrutadores de pontos de discussão da entrevista, como habilidades, que chamaram a atenção. Essa mensagem, porém, não deve listar de volta todas as suas habilidades.

Supere as objeções

Caso os recrutadores tenham ficado com algum pé atrás sobre alguma qualificação da pessoa, o e-mail de agradecimento é uma boa oportunidade de esclarecer melhor o ponto.

Evite o que é conhecido como abordagem “confie em mim”. Apesar de os empregadores se preocuparem com o potencial do candidato, eles também querem alguma prova de suas habilidades. Em vez disso, mostre a eles quais etapas você já cumpriu para preencher lacunas das suas habilidades.

Adicione uma informação nova

Expandir o interesse dos recrutados é a dica final e uma boa forma de encerrar um e-mail de agradecimento. Para isso, acrescente uma informação extra, principalmente se deixou de mencioná-la durante a entrevista. Fique atento, porém, para não listar diversos pontos a mais, o que pode dar uma impressão negativa.

Apesar de as qualificações ainda serem essenciais, a pandemia tem chamado mais a atenção dos recrutadores para habilidades comportamentais.

A mesma pesquisa da TopResume mostra que flexibilidade, comunicação e resolução de problemas são as características mais valorizadas entre os 334 recrutadores dos Estados Unidos pesquisados.

Essas habilidades fazem parte das chamadas soft skills, e já haviam sido apontadas pelo Fórum Econômico Mundial como as mais importantes para os profissionais do futuro.