Bayer abre segunda edição do programa de trainee exclusivo para negros; salário é de R$ 7,2 mil

Nesta terça-feira, 30, a Bayer, multinacional alemã que atua nas áreas de saúde e agricultura, abriu inscrições para a segunda edição do seu Programa de Trainee exclusivo para pessoas negras.

O objetivo da companhia é dar continuidade ao projeto de diversidade racial em seus cargos de liderança, e, assim, contribuir na luta contra a desigualdade racial em cargos executivos no Brasil.

Na nova edição, o Programa de Trainee Liderança Negra da Bayer terá 33 posições abertas nas cidades de São Paulo (SP), Belford Roxo (RJ), São José dos Campo (SP) e Uberlândia (MG).

Este, inclusive, é o maior programa de trainee já promovido pela Bayer, em relação à quantidade de vagas oferecidas.

“Nosso objetivo com a continuidade do programa é que tanto o quadro geral de funcionários, quanto o de liderança da companhia reflitam a composição racial do nosso país", diz Maurício Rodrigues, Presidente da Bayer Crop Science para América Latina e líder do BayAfro, grupo interno da empresa com foco em questões raciais.

Qual o salário e benefícios do Programa de Trainee da Bayer?

O salário para os profissionais contratados nessa nova edição será de R$ 7,2 mil. Já os benefícios são:

Flexibilidade de horário;

Short Friday e modelo de trabalho híbrido (a depender do local);

Assistência médica e odontológica;

VT ou fretado (a depender do local);

Restaurante no local;

Subsídio para medicamentos;

GymPass;

Conte Comigo (Assistência psicológica, dependência química, consultoria jurídica e financeira);

Licenças maternidade e paternidade estendidas;

Auxílio-creche,

Previdência privada;

Seguro de vida;

Flexibilização de férias.

Como se inscrever no Programa de Trainee da Bayer?

Serão elegíveis profissionais negras e negros, estudantes do último semestre do curso superior ou pós-graduação, com graduação (bacharelado ou tecnólogo) entre Dezembro/2019 e Dezembro/2022; e pós-graduação com conclusão também entre Dezembro/2019 e Dezembro/2022.

Não há restrição em relação ao curso do candidato, uma vez que a Bayer está em busca de profissionais diversos com diferentes bases de formação. Por isso, os participantes serão selecionados em linha com as necessidades das áreas. Os selecionados começarão a atuar na empresa em fevereiro de 2023.

As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de setembro por meio do site do programa.

