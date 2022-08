Pesquisa revela qual o melhor dia e horário para procurar emprego

Se você está em busca de um novo emprego, mas ainda não conseguiu uma proposta, talvez seja válido concentrar seus esforços nos sites de vagas entre segundas e terças das 15h às 16h.

Pelo menos é isso que indica um novo levantamento do Vagas.com que apontou que nesses dias e horários é onde se concentram as maiores publicações de vagas de emprego e quando os recrutadores mais avaliam currículos.

De acordo com o estudo, que avaliou 74,1 mil vagas publicadas e 3,8 milhões de currículos abertos de 1 de janeiro a 15 de julho deste ano no Vagas.com, nos dois primeiros dias da semana são publicados 41% do total de oportunidades.

Também são os dias que os recrutadores mais utilizam para abertura dos currículos, concentrando 45,8% da atividade. E essas duas tarefas são realizadas com maior frequência das 15h às 16h (22,1%)

“Como são atividades estratégicas da área, essas tarefas ficam concentradas no começo da semana, dias onde teoricamente as pessoas estão com suas energias mais renovadas e aptas para executarem suas demandas”, diz Rafael Urbano, da área de Inteligência de Negócios da Vagas.com

Quais os dias em que há mais anúncios de vagas de emprego?

Mas se for para apostar em um dia, escolha a terça-feira, em que há o maior volume de vagas ofertadas (20,7%). Em seguida está segunda-feira (20,3%) e quarta-feira (19,9%).

Na sequência aparece a sexta-feira, com 18,9%, e a quinta-feira, com 18,6%. Sábados e domingos registraram apenas 1,7%.

Quais os dias em que os recrutadores mais buscam profissionais?

Os currículos abertos encontram na segunda-feira o dia com maior leitura do documento pelos recrutadores (23,7%). A terça é o segundo dia (22,1%), seguido pela quarta (19,6%), quinta (17,9%) e sexta (14,8%). Sábados e domingos computaram 1,9%.

O horário das 15h às 16h é a faixa mais utilizada para ofertas de emprego (21,5%) e leitura dos CVs (22,1%). O intervalo das 9h às 10h vem logo depois, também bastante utilizado para vagas publicadas (18,4%) e abertura de currículos (19,9%).