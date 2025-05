Esta pergunta simples revela quem vai sobreviver à revolução da inteligência artificial

Com os avanços constantes da inteligência artificial, o desafio das empresas é identificar profissionais capazes de se adaptar rapidamente. Para Julie Sweet, CEO da Accenture — gigante de tecnologia avaliada em US$ 64 bilhões —, a resposta está numa pergunta simples, mas reveladora: "o que você aprendeu nos últimos seis meses?"

Durante entrevista no podcast In Good Company, Sweet explicou que essa questão é um filtro fundamental no processo seletivo da empresa. "Se o candidato não consegue responder a essa pergunta, não é um verdadeiro aprendiz", disse a executiva. A resposta não precisa ser sobre temas técnicos ou complexos — até mesmo aprender a fazer um bolo serve para demonstrar a capacidade de adquirir novos conhecimentos.

A escolha desse critério mostra como a cultura do aprendizado contínuo se tornou essencial para empresas que querem se manter competitivas num mercado impactado pela IA generativa. "No mundo atual, o perfil do funcionário ideal mudou completamente", afirma Sweet.

No mesmo episódio, a executiva revelou que, apesar da agenda apertada, ela mesma conseguiu aprender a fazer pão recentemente — um exemplo de que o aprendizado é uma prática constante, não um ponto de chegada.