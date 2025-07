Esses são os pontos que você deve avaliar quando receber uma proposta de emprego

Receber uma proposta de emprego é um momento de celebração — mas também de atenção.

Antes de dizer “sim”, é importante analisar com cuidado não só o salário, mas todo o pacote: benefícios, cláusulas contratuais, cultura e perspectivas de crescimento.

A seguir, veja orientações para tomar uma decisão segura e estratégica.

CONECTE-SE COM RECRUTADORES DAS EMPRESAS MAIS INOVADORAS DO BRASIL. Saia na frente nos processos seletivos e converse ao vivo com o time de recrutamento das empresas presentes: Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outra

Avalie a remuneração total, não apenas o salário

O salário base é importante, mas não basta. Verifique se há bônus, comissões, ajuda de custo e benefícios que podem alterar significativamente sua remuneração anual.

Um bom pacote de benefícios pode superar até mesmo uma oferta salarial menor.

Seguro saúde, dental e visão : analise a cobertura, coparticipação, prazos de carência e se dependentes estão incluídos.

Férias, folgas e licenças : lembre-se de verificar os dias de férias, licenças médicas e ausência remunerada.

Outros benefícios : vale-refeição, subsídio de educação, auxílio-creche, home office, abertura de Gympass, etc. — considere seu valor financeiro e qualidade de vida.

Leia o contrato com atenção às cláusulas específicas

Antes de assinar, confira detalhes como:

Descrição do cargo e responsabilidades : confirme se condizem com o que foi combinado.

1 EM CADA 5 PARTICIPANTES É CONTRATADO APÓS O EVENTO. Participe da Conferência de Gestão e Inovação, evento para conectar jovens estudantes com as empresas protagonistas do mercado de trabalho. É presencial e gratuito. Clique aqui e garanta vaga.

Período de experiência/probation : saiba duração, impactos sobre salário e benefícios.

Cláusulas restritivas : atenção a não-compete, confidencialidade e condições de rescisão — elas podem afetar sua mobilidade futura.

1 em cada 5 participantes é contratado após este evento

Para jovens que buscam acelerar a carreira, a Conferência de Gestão e Inovação é uma oportunidade imperdível.

O evento gratuito reúne universitários de todo o país e os conecta com as empresas líderes de mercado. Ao longo da programação, é possível aprender com cases reais, ampliar sua rede e até encontrar oportunidades de estágio e emprego com empresas de referência.

Além disso, é possível se conectar com as empresas mais inovadoras do Brasil, como Nubank, Stone, Shopee, Suzano e muitas outras.

Durante o evento, você vai...

Se conectar com centenas de jovens;

Interagir diretamente com dezenas de empresas que estão contratando;

Acessar às melhores oportunidades do mercado em um só lugar;

Ampliar seu networking e desenvolva uma rede de apoio sólida.

GARANTA SUA VAGA CLICANDO AQUI