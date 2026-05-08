Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Esse é o erro número 1 que impende as pessoas de serem promovidas

Competência técnica continua importante, mas profissionais que não conseguem mostrar impacto, comunicação e visão estratégica tendem a estagnar na carreira

Limitar o trabalho apenas à execução operacional pode reduzir as chances de promoção (Sorbetto/iStockphoto)

Limitar o trabalho apenas à execução operacional pode reduzir as chances de promoção (Sorbetto/iStockphoto)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 8 de maio de 2026 às 06h10.

Trabalha bem, mas não é promovido? Muitos profissionais acreditam que trabalhar bem, entregar tarefas no prazo e evitar erros é suficiente para conquistar uma promoção.

Na prática, porém, o erro que mais impede o crescimento profissional costuma ser outro: acreditar que apenas executar bem o próprio trabalho basta para ser reconhecido.

Especialistas em carreira apontam que profissionais que permanecem anos no mesmo cargo frequentemente têm algo em comum — foco excessivo na operação e pouca demonstração de impacto estratégico.

O erro número 1: ser apenas operacional

Ser competente tecnicamente continua importante, mas promoções raramente acontecem apenas por execução.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Empresas tendem a promover profissionais que demonstram capacidade de resolver problemas, assumir responsabilidades maiores e contribuir além das tarefas básicas da função.

O erro aparece quando o profissional limita sua atuação ao que foi solicitado, sem participar de decisões, sugerir melhorias ou mostrar visão mais ampla do negócio.

Com o tempo, isso pode criar uma percepção de que aquela pessoa executa bem, mas não está preparada para níveis mais estratégicos.

Outro fator que costuma travar promoções é acreditar que “o trabalho fala por si só”.

Embora resultados sejam importantes, gestores nem sempre acompanham todos os detalhes da rotina operacional.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

Profissionais que não comunicam entregas, impactos ou melhorias acabam sendo menos lembrados em processos internos de crescimento.

A diferença está em saber contextualizar resultados, mostrar participação ativa em projetos e demonstrar como o trabalho contribuiu para objetivos maiores da empresa.

Empresas promovem percepção de liderança

Na prática, muitas promoções acontecem quando a liderança já enxerga o profissional atuando em um nível acima do cargo atual. Isso inclui postura, autonomia, comunicação e capacidade de tomar decisões.

Por isso, profissionais promovidos costumam ter atitudes parecidas:

  • antecipam problemas;
  • sugerem soluções;
  • participam mais das discussões;
  • entendem metas da empresa;
  • desenvolvem habilidades além da área técnica.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Profissionais tecnicamente excelentes podem perder espaço quando têm dificuldade para explicar ideias, defender projetos ou se posicionar em reuniões.

Promoções geralmente trazem mais exposição, interação entre equipes e participação estratégica.

Por isso, empresas avaliam não apenas quem entrega mais, mas quem consegue influenciar, organizar e conduzir demandas de forma clara.

O que realmente acelera o crescimento

O crescimento profissional tende a acontecer quando competência técnica se combina com visibilidade, comunicação e visão estratégica.

Em mercados cada vez mais competitivos, fazer apenas o básico da função pode manter o profissional indispensável operacionalmente, mas não necessariamente promovível.

Mais do que trabalhar muito, empresas procuram pessoas capazes de gerar impacto percebido dentro da organização.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

A falta de fit cultural está acelerando pedidos de demissão — entenda o motivo

'Vagas fantasmas': fraudes durante o recrutamento disparam no Brasil, aponta LinkedIn

Bia Nóbrega: IA cria “custo invisível” nas empresas

Porque os primeiros 30 segundos da entrevista podem definir sua chance na vaga?

Mais na Exame

Esporte

Ameaça de cortes, pressão de clubes e tensão interna: o caos do México antes da Copa

Tecnologia

Mario paga a conta da corrida da IA e Nintendo sobe preço do Switch 2

Mundo

Project Freedom: o vago plano americano para reabrir Ormuz

ESG

R$ 5 milhões em IA e tecnologia: programa da ENGIE quer turbinar a energia solar no Brasil