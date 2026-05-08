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Essa é a técnica número um para melhorar as decisões em reuniões estratégicas

No mundo corporativo, saber quando não falar pode ser tão importante quanto dominar uma apresentação ou conduzir uma negociação

No mundo corporativo, saber quando não falar pode ser tão importante quanto ter uma boa oratória | Freepik

No mundo corporativo, saber quando não falar pode ser tão importante quanto ter uma boa oratória | Freepik

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 8 de maio de 2026 às 08h00.

O silêncio durante uma reunião é frequentemente interpretado como sinal de hesitação ou até mesmo despreparo, porém a inteligência emocional propõe uma inversão dessa lógica. Susan Cain, autora do livro livro O Poder dos Quietos, argumenta que a resposta imediata pode prejudicar a qualidade das decisões.

Quando um profissional sente a necessidade de preencher cada segundo de uma reunião, aumenta o risco de falas superficiais. Nesse sentido, o silêncio estratégico atua como uma ferramenta de pressão e reflexão. 

Uma pausa permite que informações adicionais surjam de forma espontânea. Pessoas que não toleram a ausência de som acabam fornecendo detalhes extras, justificativas não solicitadas ou até mesmo revisando a própria oferta apenas para quebrar o gelo.

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A crítica à extroversão compulsória

O mundo corporativo foi moldado sob a crença de que a iniciativa e a competência estão ligadas à rapidez das respostas e a tendência de centralizar as discussões em reuniões .

Segundo Cain, essa mentalidade ignora o chamado "processamento profundo", que é a capacidade de analisar informações de forma minuciosa antes de verbalizar uma conclusão. 

Dessa forma, o silêncio em uma mesa de negociação não significa falta de proatividade, mas um sinal de concentração e reflexão para uma solução mais elaborada. 

A cultura que valoriza a extroversão compulsória, ao premiar quem domina o tempo de fala, não dá espaço para as análises mais complexas. O desafio atual das lideranças é transformar o desconforto da pausa em um ambiente seguro para que o pensamento crítico se desenvolva.

Dominar a pausa

Essa capacidade de sustentar uma pausa, reconhecer o desconforto e escolher a melhor forma de responder não depende apenas de temperamento. Ela pode ser desenvolvida com repertório, treino e autoconhecimento — três elementos centrais para profissionais que precisam tomar decisões sob pressão, negociar melhor e se comunicar com mais clareza.

Para quem deseja aprofundar esse tipo de competência, o curso gratuito Inteligência Emocional do Na Prática, propõe técnicas para lidar com emoções, fortalecer a autogestão, desenvolver empatia, ler melhor o ambiente e agir de forma produtiva em situações de alta pressão no trabalho. A formação é online, gratuita e tem 6 horas de conteúdo.

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