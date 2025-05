Essa técnica simples ajuda líderes a resolver conflitos com inteligência emocional

Quando conflitos entre colegas de trabalho chegam ao topo da hierarquia, eles não só sequestram a agenda dos líderes como também drenam sua energia.

CEOs de empresas em rápido crescimento, por exemplo, gastam uma parcela significativa de seu tempo mediando disputas entre co-fundadores, diretores e equipes de liderança.

É nesse contexto que surge uma técnica surpreendentemente simples para neutralizar tensões no ambiente corporativo.

Desenvolvida por um consultor de gestão com anos de experiência e compartilhada com líderes de alto desempenho, essa estrutura clara se mostra eficaz para reduzir a escalada de atritos que chegam ao topo da pirâmide.

Três etapas para transformar tensão em solução

O método é direto: conversas privadas entre os envolvidos, conduzidas em três etapas objetivas:

Primeiro, cada parte expressa como se sente, usando a linguagem do “eu” — por exemplo, “sinto-me frustrado”.

Depois, expõe de forma clara o que deseja: “Gostaria de poder prosseguir com este projeto”.

E por fim, abre espaço para o outro: “O que você gostaria?”

Simples? Sim. Mas com um impacto profundo, especialmente quando praticado com as regras certas: manter o tom neutro, nomear sentimentos sem acusações e, acima de tudo, ouvir de forma genuína.

É a escuta verdadeira que desbloqueia soluções reais.

Escuta é liderança distribuída

Líderes enfrentam agendas sobrecarregadas, pressão por resultados e decisões estratégicas constantes.

Fomentar a autonomia e a capacidade de resolver conflitos na base é essencial. Técnicas como essa não apenas aliviam a carga emocional da liderança, como criam uma cultura de responsabilidade compartilhada.

Para quem lidera equipes, ensinar e conduzir conversas difíceis com clareza emocional é um divisor de águas. A resolução de conflitos precisa deixar de ser monopólio do topo da hierarquia.

