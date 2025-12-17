Carreira

Essa pergunta pode salvar horas do seu tempo no trabalho — e ninguém te ensinou isso

Transformar pautas em perguntas pode ser a chave para reuniões mais estratégicas e menos cansativas

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 16h37.

Reuniões mal aproveitadas são um dos maiores “ladrões” de tempo no ambiente de trabalho, especialmente para quem precisa tomar decisões rápidas e entregar resultados. 

Se você é um jovem profissional de alta performance ou já ocupa uma posição de liderança, sabe que perder 30, 60 ou até 90 minutos em encontros sem objetivo claro compromete a execução, que é o ponto que mais importa.

E se uma mudança simples no jeito de planejar reuniões pudesse resolver isso?

É o que defende Steven Rogelberg, psicólogo organizacional e especialista em produtividade. A proposta dele não é acabar com as reuniões — mas fazer com que elas sejam realmente necessárias, bem conduzidas e produtivas. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Reuniões que funcionam: da rotina automática ao objetivo claro

Muitas reuniões acontecem apenas porque estão no calendário. Mas, segundo a autora Laura Vanderkam, toda reunião só faz sentido se for indispensável para tomar uma decisão que não poderia ser resolvida de outra forma.

A primeira mudança sugerida é repensar a pauta.

A mudança de abordagem que torna as reuniões mais eficazes

Em vez de listar tópicos, Rogelberg propõe estruturar a pauta como perguntas a serem respondidas. Isso força quem organiza a refletir sobre:

  • Por que essa reunião está acontecendo?

  • Que decisões precisam ser tomadas?

  • Quem realmente precisa estar presente?

Se não houver perguntas claras, talvez a reunião nem precise existir.

Menos reuniões desnecessárias, mais foco no que importa

A proposta não é eliminar todos os encontros, mas substituir a rotina por intenção. Além disso, Vanderkam sugere revisar o formato das reuniões: será mesmo que toda decisão precisa caber exatamente em 30 ou 60 minutos?

Reduzir o tempo, a frequência ou o número de pessoas presentes pode ser o ajuste necessário para ganhar agilidade — sem perder alinhamento.

