Essa pergunta pode salvar horas do seu tempo no trabalho — e ninguém te ensinou isso

(Getty Images/Getty Images)
Redatora
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 16h37.
Reuniões mal aproveitadas são um dos maiores “ladrões” de tempo no ambiente de trabalho, especialmente para quem precisa tomar decisões rápidas e entregar resultados.
Se você é um jovem profissional de alta performance ou já ocupa uma posição de liderança, sabe que perder 30, 60 ou até 90 minutos em encontros sem objetivo claro compromete a execução, que é o ponto que mais importa.
E se uma mudança simples no jeito de planejar reuniões pudesse resolver isso?
É o que defende Steven Rogelberg, psicólogo organizacional e especialista em produtividade. A proposta dele não é acabar com as reuniões — mas fazer com que elas sejam realmente necessárias, bem conduzidas e produtivas. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!
Muitas reuniões acontecem apenas porque estão no calendário. Mas, segundo a autora Laura Vanderkam, toda reunião só faz sentido se for indispensável para tomar uma decisão que não poderia ser resolvida de outra forma.
A primeira mudança sugerida é repensar a pauta.
Em vez de listar tópicos, Rogelberg propõe estruturar a pauta como perguntas a serem respondidas. Isso força quem organiza a refletir sobre:
Se não houver perguntas claras, talvez a reunião nem precise existir.
A proposta não é eliminar todos os encontros, mas substituir a rotina por intenção. Além disso, Vanderkam sugere revisar o formato das reuniões: será mesmo que toda decisão precisa caber exatamente em 30 ou 60 minutos?
DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!
Reduzir o tempo, a frequência ou o número de pessoas presentes pode ser o ajuste necessário para ganhar agilidade — sem perder alinhamento.
O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!
Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.
Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!