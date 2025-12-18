O que os melhores líderes estão eliminando agora para vencer em 2026

(DBenitostock/Getty Images)
Redatora
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 11h19.
Enquanto a maioria das empresas passa dezembro reciclando metas ou revisando os erros do ano, os líderes que realmente estão moldando o futuro eliminam o que não funciona.
Segundo estudos da Gallup e Harvard Business Review, equipes estão sobrecarregadas com tarefas de baixo valor, falta de clareza e processos improdutivos.
E é aí que entra a virada. Para liderar com alta performance em 2026, o segredo não é fazer mais — é fazer melhor, com menos. As informações foram retiradas de Fast Company.
Uma auditoria simples pode revelar as tarefas inúteis que drenam energia, frustram o time e atrasam entregas. Essa clareza é o primeiro passo de quem lidera com foco.
Metas são importantes — mas limpar o terreno é essencial. Eliminar reuniões longas, relatórios inúteis e travas de aprovação pode destravar a performance antes mesmo de janeiro.
Ferramentas inteligentes devem liberar tempo, não adicionar novas tarefas. Defina um critério claro: se não economiza 2 horas por semana, corte.
Mais do que adicionar planos, a liderança clara também diz o que está fora. Um memorando com “o que não vamos levar para 2026” pode ser mais transformador do que qualquer kick-off.
