O que os melhores líderes estão eliminando agora para vencer em 2026

Mais do que definir metas, os líderes de alta performance estão cortando o que atrasa — e ganhando com isso

(DBenitostock/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 11h19.

Enquanto a maioria das empresas passa dezembro reciclando metas ou revisando os erros do ano, os líderes que realmente estão moldando o futuro eliminam o que não funciona.

Segundo estudos da Gallup e Harvard Business Review, equipes estão sobrecarregadas com tarefas de baixo valor, falta de clareza e processos improdutivos.

E é aí que entra a virada. Para liderar com alta performance em 2026, o segredo não é fazer mais — é fazer melhor, com menos. As informações foram retiradas de Fast Company.

Comece pelo que você precisa parar de fazer

Uma auditoria simples pode revelar as tarefas inúteis que drenam energia, frustram o time e atrasam entregas. Essa clareza é o primeiro passo de quem lidera com foco.

Delete três processos antes de virar o ano

Metas são importantes — mas limpar o terreno é essencial. Eliminar reuniões longas, relatórios inúteis e travas de aprovação pode destravar a performance antes mesmo de janeiro.

Use IA para simplificar, não para complicar

Ferramentas inteligentes devem liberar tempo, não adicionar novas tarefas. Defina um critério claro: se não economiza 2 horas por semana, corte.

Comunique o que sua equipe não vai mais fazer

Mais do que adicionar planos, a liderança clara também diz o que está fora. Um memorando com “o que não vamos levar para 2026” pode ser mais transformador do que qualquer kick-off.

