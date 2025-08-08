Carreira

Essa nova ferramenta de IA cria mundos interativos a partir de simples comandos de texto

Novo modelo de IA transforma prompts em ambientes 3D jogáveis, otimizando etapas de criação em games

inteligência artificial (Imagem gerada por IA/Freepik)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 15h00.

A DeepMind, divisão de inteligência artificial da Google, apresentou o Genie 3, a nova geração de seu modelo de IA especializado na criação de mundos interativos a partir de comandos de texto simples

A ferramenta permite gerar ambientes 3D dinâmicos e jogáveis em tempo real, com consistência visual e fluidez de movimento por vários minutos. O modelo é voltado para apoiar estúdios na fase de prototipagem, ajudando a testar conceitos de design e mecânicas de jogo de forma mais rápida e eficiente.

Protótipos de jogos em minutos com resolução de 720p

O Genie 3 é capaz de gerar mundos jogáveis em 24 frames por segundo, com resolução de 720p e consistência visual por alguns minutos — um salto expressivo frente a modelos anteriores, como o Genie 2, que operava por no máximo 20 segundos, e o Veo, com apenas 8 segundos. 

Embora ainda distante dos padrões de produção finais exigidos pela indústria de games, a nova ferramenta serve como um atalho eficiente para transformar ideias em experiências interativas rapidamente, antecipando testes de jogabilidade e ambiente antes do investimento em desenvolvimento completo.

Um novo campo de atuação para profissionais de IA

O Genie 3 é um ótimo exemplo de como a IA está expandindo seu alcance para setores criativos e oferecendo novas oportunidades para profissionais da tecnologia. A possibilidade de transformar texto em simulações jogáveis abre caminho para uma revolução na forma como jogos são idealizados, testados e desenvolvidos.

yt thumbnail

Profissionais com domínio de IA generativa, modelagem de ambientes e interação homem-máquina poderão ocupar posições estratégicas em estúdios de games, startups de entretenimento imersivo, e até empresas de simulação para treinamentos ou educação.

A capacidade de compreender e operar modelos como o Genie 3 se torna um diferencial competitivo em um mercado que exige agilidade, inovação e redução de custos no processo de desenvolvimento.

