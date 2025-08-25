Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Essa frase faz o ChatGPT organizar sua semana melhor que qualquer planner

Um comando simples transforma a IA em um planejador detalhado, com cronograma claro e prioridades bem definidas

Robô inteligência artificial lendo livro (Getty Images)

Robô inteligência artificial lendo livro (Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 12h31.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

Muitos profissionais começam a semana com agendas cheias de compromissos, mas sem clareza sobre prioridades. Planners físicos ou digitais ajudam a listar tarefas, mas raramente oferecem lógica de execução. 

Porém, com o prompt certo, o ChatGPT consegue transformar uma lista solta de tarefas em um planejamento estratégico, equilibrando prazos, foco e blocos de tempo.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

A frase que muda o planejamento

"Organize minha semana como um planejador profissional, dividindo minhas tarefas em microblocos diários, priorizando prazos curtos e separando tempo para foco, reuniões e descanso."

Esse pedido faz a IA atuar como um assistente de produtividade. Em vez de apenas listar tarefas, ela monta um cronograma lógico, com espaço para emergências e equilíbrio entre atividades estratégicas e rotineiras.

Exemplo de aplicação

Lista inicial:

  • Entregar relatório de vendas

  • Preparar apresentação para cliente

  • Estudar IA generativa

  • Reunião de equipe

  • Responder e-mails acumulados

Saída do ChatGPT com o prompt:

  • Segunda-feira: reunião de equipe (manhã), relatório de vendas (tarde)

  • Terça-feira: bloco de foco para apresentação (manhã), revisão final (tarde)

Garanta a melhores vagas em Inteligência Artificial e seja muito bem pago por isso. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócio da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

  • Quarta-feira: responder e-mails (manhã), bloco de estudo em IA (tarde)

  • Quinta-feira: ajustes da apresentação + tempo para demandas emergenciais

  • Sexta-feira: estudo avançado em IA + follow-up com clientes

O resultado é um plano distribuído, equilibrado e acionável — muito mais útil do que apenas um planner estático.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Carreira

Uma viagem à China para universitários: inovação, cultura e protagonismo em 7 dias

Por que a geração Z trava no primeiro emprego e quais os desafios emocionais que eles têm que lidar

Descubra o seu perfil de liderança com o método de Priscilla Erthal, da venture builder Orgânica

Curso gratuito do Na Prática te ajuda a transformar sua carreira com inteligência emocional

Mais na Exame

Future of Money

Strategy supera 630 mil bitcoins após investir mais R$ 1,9 bilhão na criptomoeda

Pop

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta segunda-feira, 25

Mercados

Focus: Por que a Selic não cai nas projeções dos economistas?

Mundo

Visto dos EUA: regra para isenção de entrevista vai mudar; entenda