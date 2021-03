Empresas lançam cursos grátis e com descontos exclusivos para mulheres

Dos mais de 580 mil profissionais de tecnologia no país, apenas 20% são mulheres, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad). Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que será na próxima segunda-feira, 8, algumas empresas estão com cursos gratuitos e com descontos na área de tecnologia, com vagas exclusivas para mulheres.

Além de programas na área de tecnologia, há também uma oportunidade para um curso gratuito de elétrica.

Cursos gratuitos de tecnologia

A Skill Lab Brasil, escola de tecnologia do SEG - Seda Education Group, acaba de lançar dois cursos gratuitos inteiramente desenvolvidos para mulheres: introdução à análise de dados e introdução à programação web.

Com 48 horas de duração cada um, os cursos serão transmitidos online e 100% ao vivo, sendo ministrados em dois dias por semana, à noite, com 3 horas por aula. Cada curso terá somente uma turma, com a quantidade máxima de 60 alunas.

A ementa dos cursos foi pensada exclusivamente para o público feminino. O de introdução à análise de dados, por exemplo, fará com que as alunas entendam conceitos fundamentais de programação em computadores e como dar os primeiros passos para construir um algoritmo.

Serão apresentados os conceitos básicos da linguagem Python e sua aplicação em atividades práticas. As alunas aprenderão ainda sobre as principais técnicas e ferramentas utilizadas para a estruturação de dados e como aplicá-los em atividades reais.

Já no curso de introdução à programação web, as alunas desenvolverão as principais habilidades e técnicas exigidas pelo mercado nessa área. Com foco no front-end, seu objetivo é fazer com que as participantes consigam utilizar técnicas e ferramentas para o desenvolvimento de sites modernos e interativos. As alunas irão aprender conceitos de HTTP, HTML5 e CSS3, além de JavaScript. O foco é colocar a mão na massa, promovendo um aprendizado prático. Os cursos não estabelecem nenhum pré-requisito.

Inscrições: até 23 de março neste site

Descontos e financiamento em tecnologia

A escola Ironhack e a Revelo, empresa de tecnologia para recursos humanos, se uniram para oferecer descontos e a possibilidade de financiamento nos cursos da escola para mulheres que se inscreverem neles. O valor restante poderá ser financiado por um sistema próprio da Revelo, com juros mais baixos que os usualmente vistos em bancos, em até 24 vezes.

As áreas dos cursos são desenvolvimento web, UX/UI design, data analytics e cybersegurança.

A área de desenvolvedores vive um déficit de profissionais e costuma ter mais vagas abertas do que procura.

Dentro da base de dados da Revelo, que conta com 1,5 milhão de candidatos para o cargo de desenvolvedor, apenas 9,5% são mulheres.

As interessadas nas bolsas devem acessar o site, que conta com todas as informações sobre a parceria, e clicar no botão “Se Inscreva para a Bolsa” para preencher um formulário de cadastro. Em seguida, as inscritas receberão materiais de estudo para realizar um teste técnico online e as aprovadas farão uma entrevista online com o time da Ironhack.

As vagas são limitadas e os resultados serão divulgados pela ordem de inscrição e após entrevista e prova técnica. As aulas serão online, portanto, mulheres de qualquer localidade do Brasil podem participar.

Inscrições: até 10 de março neste site

Curso gratuito de elétrica

A Fundação Paulistana, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, abriu uma turma exclusivamente feminina no curso gratuito de elétrica de baixa tensão. A iniciativa é promovida pelo Instituto Ebenezer em parceria com a fundação.

A qualificação em elétrica de baixa tensão oferecida gratuitamente pela Fundação Paulistana, da prefeitura de São Paulo, permite a atuação profissional em várias frentes:

Manutenção preventiva e corretiva em quadro de força em prédios e casas;

Análise e aplicação de testes;

Assistência técnica de instalações e equipamentos;

Montagem de equipamentos elétricos, de iluminação e de segurança elétrica/eletrônica ou CFTV (circuitos fechados de câmeras de segurança);

O Instituto Ebenezer fica no Parque Independência, na zona sul de São Paulo, na Rua Alberto Borges Soveral, 50. As aulas começam exatamente no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e a carga horária de 80 horas leva um mês para ser cumprida.

Inscrições: até 5 de março neste site