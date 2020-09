Empresas darão mil bolsas de estudo de inglês para público do Afropresença

Além dos três dias de palestras de graça e da feira de vagas de emprego em grandes empresas, o evento Afropresença traz mais uma vantagem para os partipantes: eles poderão concorrer a mil bolsas de estudos de inglês da EF Education First.

Em parceria com a consultoria PwC Brasil, a escola online de inglês oferece seis meses de aulas e acesso a mais de duas mil horas de conteúdo em diversos níveis de proficiência.

Para o diretor da EF no Brasil, Eduardo Santos, as bolsas serão parte de mais ações da empresa para garantir a inclusão de profissionais negros no mercado de trabalho.

“Os cursos doados pela EF Education First com o suporte da PWC são os que tem de melhor no mercado e que atendem os nossos mais de 2.500 clientes espalhados pelo mundo”, diz.

As bolsas são direcionadas para os inscritos no evento organizado pela ONU e o MPT, que é focado no público de estudantes universitário negros e negras.

O Afropresença começou nesta quarta-feira, 30, e vai até a sexta-feira, 2. As inscrições ainda estão abertas no site, e toda a programação será online e gratuita.

Para o encontro de três dias, eles trarão grandes empresas, universidades, movimentos sociais e especialistas para debater temas de empregabilidade, diversidade, inclusão e carreira. Serão oficinas, painéis e palestras focadas na inserção do público universitário no mercado formal de trabalho.

Entre as empresas apoiando o evento, estão Itaú, Bradesco, Ambev, JP Morgan, Anima, YDUQS, Belgo, Santander, Febraban, Bayer, John Deere, Totvs, EF, Natura, Unilever, White Martins, Vivo e TIM.

Mais informações sobre as bolsas serão divulgadas no evento e os cursos têm previsão para início no dia 3 de novembro. Confira toda a programação no site.

Você sabia que a EXAME tem uma área dedicada a cursos que te preparam para o futuro do trabalho? Na Exame. Academy, você encontra cursos sobre inovação e também de programação.