Empresa tem 500 vagas de desenvolvedores e metade será só para mulheres

A Avanade abriu inscrições para o programa Avanade Global Dev com 500 vagas de emprego para pessoas desenvolvedoras de software.

Com o objetivo de aumentar a diversidade de gênero na empresa, metade das oportunidades serão reservadas para mulheres.

Segundo André Gomes, Diretor de Engenharia de Software da Avanade Brasil, a empresa deseja criar oportunidades iguais dentro de um ambiente dinâmico, ágil e inclusivo.

“Na Avanade, acreditamos em causar um impacto humano genuíno em tudo o que fazemos por meio da grande capacidade do nosso pessoal e da tecnologia de ponta da Microsoft”, fala ele.

O programa tem parceria da startup Digital Innovation One e inclui uma trilha de desenvolvimento para aceleração de carreira.

Dessa forma, eles procuram por pessoas que já saibam programação. A experiência promove o contato com arquitetos(as) de soluções e especialistas seniores em desenvolvimento de software de todo o mundo.

Com o programa, a ideia é desenvolver o conhecimento e capacidade de implementar soluções de tecnologia usando Angular e a linguagem C#. Outro foco é preparar os profissionais para trabalhar com empresas globais.

Os inscritos passarão por um desafio classificatório online para entrar no programa. Quem for selecionado, receberá orientação dos líderes na Avanade e participará de simulações de projetos que refletam o dia a dia de trabalho.

Após a conclusão do programa, será emitido um certificado da Digital Innovation One e o convite para o processo de recrutamento da Avanade.

As inscrições estão abertas até o dia 8 de novembro pelo site.