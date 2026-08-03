‘A decisão mais importante sem IA’: por que uma VP da Microsoft foi buscar respostas na filosofia

Em uma conversa para um podcast, um amigo fez a Alessandra Del Debbio uma pergunta que ela carregou consigo: qual foi a decisão mais importante que você tomou na vida sem inteligência artificial?

"A decisão mais importante que eu tomei na minha vida foi me conhecer", diz.

Del Debbio passou dos 50 anos e resume o marco com uma imagem: uma volta para casa. "Você reconhece algumas coisas, mas volta com uma bagagem diferente. Volta para a sua essência", diz. Foi nesse momento que ela cursou o SEER, o Programa Avançado para CEOs, Conselheiros e Acionistas da Saint Paul.

Um curso ‘com alma’

Autodescrita como "advogada não tradicional", Del Debbio soma quase três décadas de carreira jurídica em empresas como Nokia e Promon antes da Microsoft. Ela diz que colegas frequentemente a confundiam com profissionais de marketing ou vendas por seu perfil generalista.

Foi esse traço que a aproximou do SEER, que combina neurociência, filosofia, inteligência artificial e história em uma mesma jornada.

"Tem uma habilidade incrível de conectar filosofia, neurociência, inteligência artificial, arte, um pouco da história", diz sobre a estrutura do curso.

"Se eu pudesse resumir, é um curso que tem alma, porque toca em pontos que são muito profundos, e que normalmente o mundo corporativo não está preparado para receber" Alessandra Del Debbio, Vice-Presidente Jurídica e de Assuntos Corporativos para América Latina na Microsoft

Para ela, o programa chega em um momento em que a discussão sobre inteligência artificial nas empresas torna ainda mais necessário reafirmar o papel humano na liderança. "Em um mundo de inteligência artificial, que pode realizar coisas maravilhosas em benefício do humano, nada substitui o humano", diz. "A gente precisa voltar a entender o que é ser humano", continua.

Ouro Preto, quatro décadas depois

Um dos módulos do SEER inclui uma imersão em Ouro Preto (MG), viagem que Del Debbio já havia feito quando criança, em uma excursão escolar. Voltar ao mesmo lugar mais de 40 anos depois, diz, foi diferente.

"Quando eu fiz ela a primeira vez na minha vida, eu não tinha nem a capacidade de absorver aquilo que eu estava vivendo. Voltar a Ouro Preto com outro grupo, outra maturidade, foi muito bacana", comenta.

Ela credita à condução do módulo, incluindo as aulas de neurociência, parte do impacto da experiência. "Algumas histórias até doloridas, doem, mas trazem muita consciência também", diz.

Para Del Debbio, o convite do curso vale para qualquer executivo em posição de liderança. "Tem uma coisa diferente entre ser líder e estar em posição de liderança", diz. "Líderes humanos, é o que a gente precisa", finaliza.

Como Alessandra Del Debbio, você também pode repensar o que significa liderar em tempos de inteligência artificial. O SEER, da Saint Paul, une filosofia, neurociência e uma imersão em Ouro Preto em 124 horas de formação. Matrículas abertas para a turma de setembro de 2026. Inscreva-se aqui