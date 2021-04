Empresa busca os "incompreendidos" para conseguir ocupar 600 vagas de TI

Empresas que apostam na expansão de seus setores de tecnologia vivem um desafio no Brasil: não há profissionais suficientes, principalmente desenvolvedores.

O déficit que chega a 260 mil trabalhadores levou a multinacional Invilla a apostar em contratar pessoas que estão infelizes em seus empregos dentro de organizações que não têm a mesma cultura que a sua.

A empresa, que é brasileira mas opera em diversos países, oferece produtos e serviços digitais globais.

Para driblar o déficit dos profissionais de tecnologia, a Invillia decidiu abordar a falta de espaço nas companhia para receber e desenvolver profissionais "que pensam diferente" e se "se sentem incompreendidos" nas palavras da empresa.

Em 2021, a Invillia deve abrir 600 vagas para a área. No curto prazo, as principais posições são para developer, software engineer, designer UX e product owner.

Essa abordagem em que as pessoas que se sentem incompreendidas, “estranhonas” onde trabalham, e são convidadas a ir para a empresa contará com uma campanha de marketing com histórias de personagens.

A ação contará com dois meses de campanha em comunidades de inovação e tecnologia, lives em diversos canais do universo geek.

Déficit dos profissionais de TI

Segundo um relatório da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, o déficit de profissionais pode chegar a 260.000 até 2024.

O número é uma previsão ao comparar o aumento de empregos no setor com a capacidade de formação de alunos no Brasil.

O aumento na procura por desenvolvedores aconteceu principalmente porque o isolamento social na pandemia forçou uma digitalização da economia.

Apesar de o Brasil fazer parte de uma tendência global de falta de mão de obra qualificada em tecnologia, fatores locais agravam o problema.

A escassez generalizada de profissionais de TI pode causar uma certa paralisação no desenvolvimento da estratégia das empresas. Para driblar isso, elas apostam em salários altos e mimos, mas que podem ter um alto custo, além do financeiro.

De acordo com a consultoria em recursos humanos Revelo, os salários oferecidos aos profissionais de tecnologia dispararam cerca de 20% em 2020, em média.