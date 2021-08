Em nome da saúde mental, Nike libera funcionários por uma semana

Os funcionários administrativos da Nike no estado do Oregon, Estados Unidos, estão dispensados do trabalho por uma semana a partir desta segunda-feira, 30. A empresa quer que os funcionários tenham um intervalo de descanso com foco em sua saúde mental.

A mensagem foi divulgada por um dos gestores da empresa no LinkedIn, Matt Marrazzo. "Todos os nossos líderes seniores estão enviando uma mensagem clara: Reserve um tempo para relaxar, estressar e passar tempo com seus entes queridos. Não funciona", escreveu.

O anúncio acontece às vésperas da volta do trabalho presencial nos escritório da empresa, que anunciou em maio que traria funcionários de volta à sua sede em setembro com um modelo de trabalho híbrido que permite que eles trabalharem remotamente até dois dias por semana.

O funcionário Matt Marazzo destacou que a atitude faz toda a diferença em tempos de pandemia. "Em um ano [ou dois] diferente de qualquer outro, reservar um tempo para descansar e se recuperar é a chave para um bom desempenho e manter a sanidade. O ano passado foi difícil – somos todos humanos! e vivendo um evento traumático! – mas tenho esperança de que a empatia e graça que continuamos a mostrar aos nossos companheiros de equipe terá um impacto positivo na cultura de trabalho daqui para a frente", disse.

Pesquisas têm revelado que a saúde mental ganhou relevância em empresas e entre as prioridades das empresas.

Essa atitude da Nike não é novidade, porém. Em abril, o LinkedIn resolveu dar uma semana de folga para os funcionários no mundo todo. Segundo a rede social, a pausa geral foi motivada por uma necessidade de oferecer mais saúde mental e evitar o burnout dos colaboradores.

No Facebook, os funcionários em todo o mundo, incluindo o Brasil, receberam três feriados corporativos em 2021: 8 de maio, 2 de julho e 3 de setembro. Nesses dias, a empresa não funciona e não há razão para qualquer pessoa mandar uma mensagem ou e-mail.

Algumas empresas também têm apostado em finais de semana prolongados para esticar o descanso dos funcionários, como mostra esta reportagem especial da EXAME.