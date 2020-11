Estes gráficos mostram como a saúde mental virou prioridade na pandemia

Sete meses depois do início da pandemia do novo coronavírus, a saúde mental ganhou protagonismo no dia a dia das pessoas e tem chamado a atenção até da Organização Mundial da Saúde (OMS), que já alertou para o aumento de transtornos psiquiátrios neste ano.

Com a necessidade de ficar em isolamento social, sentimentos como solidão e ansiedade são comuns. Além disso, a ameaça para a saúde que uma eventual infeccção pelo coronavírus pode causar também é um dos motivos para qas pessoas ficarem mais vulneráveis.

Antes da pandemia, dados da Organização Mundial da Saúde já apontavam o Brasil como o que tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo: 18,6 milhões de brasileiros (9,3% da população) convivem com o transtorno.

Nos gráficos abaixo, a EXAME mostra alguns dados sobre como a saúde mental ganhou relevância durante a pandemia.

Uma pesquisa da Workana mostra que 43,7% dos trabalhadores sentiram algum sintoma de prejuízo mental durante a pandemia. Entre os pesquisados, 24% sentiram dificuldade de se concentrar. 13,2% sentiram ansiedade. 5,8% sentiram solidão e 0,8% sentiram depressão ou claustrofobia.