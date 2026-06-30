Ela passou por Disney e Outback e agora conta como migrar para o conselho com boas perguntas

A transição de uma carreira executiva de sucesso para o ecossistema de governança corporativa exige muito mais do que experiência.

Ela demanda uma mudança de mentalidade: a saída do papel de quem entrega soluções imediatas para o lugar de quem faz as provocações certas. Esse é um dos movimentos mais sofisticados da liderança sênior atual.

A executiva Melissa Casagrande, que consolidou quase 30 anos de trajetória liderando operações de marcas globais icônicas como Disney, Hyatt, LATAM e Outback, compartilhou os bastidores do seu processo de transição. O catalisador dessa nova fase foi o ABP-W (Advanced Boardroom for Women), o programa avançado de formação de conselheiras da Saint Paul.

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O laboratório feminino e a potência do networking

Após décadas operando no mais alto nível do varejo e dos serviços, Melissa buscou um espaço que a desafiasse intelectualmente além das cadeiras tradicionais de gestão. O primeiro diferencial encontrado no ABP-W foi o seu formato exclusivo: uma formação feita por mulheres e para mulheres.

"Para mim, funcionou como um laboratório fascinante, porque eu nunca havia feito um curso completamente feminino", revela Melissa. "Éramos 35 mulheres com trajetórias extraordinárias. Ninguém tinha a minha formação [em Turismo] ou atuava em uma função parecida com a minha. Essa diversidade rica veio acompanhada de uma descoberta: tínhamos semelhanças profundas em nossas dúvidas, desafios diários e ambições."

O desenho pedagógico do programa estende as discussões para além das paredes da sala de aula, promovendo jantares e encontros que constroem uma intimidade orgânica entre o grupo.

Essa dinâmica formou o que Melissa classifica como um dos ativos mais valiosos da experiência: uma rede potente e ativa de suporte estratégico. Ao enfrentar um dilema no dia a dia executivo ou de governança, as ex-alunas acionam mutuamente essa comunidade de 35 lideranças seniores para trocar informações e calibrar decisões.

A grande virada

A transição de Melissa Casagrande pode mostrar a principal barreira invisível enfrentada por CEOs e diretores tradicionais ao migrarem para os conselhos de administração: o vício operacional da resposta rápida.

"Como executivos, nós somos treinados e cobrados a trazer soluções e respostas o tempo inteiro. Essa é a nossa atividade principal. Já o conselheiro opera de outra forma: ele precisa saber fazer boas perguntas. Essa foi a grande transformação em mim", analisa.

O aprendizado gerou um output imediato e prático em sua atuação:

Descentralização Operacional: Melissa passou a conter o ímpeto de entregar a resposta pronta aos seus times corporativos.

Estímulo à Alta Performance: Ao adotar a postura de conselheira — devolvendo perguntas reflexivas e provocações —, abriu espaço para que suas equipes subissem de nível, tomassem decisões mais assertivas com autonomia e construíssem juntos as soluções de longo prazo.

A mentalidade de conselheira: o poder das perguntas potentes

Para quem passou quase três décadas na linha de frente de grandes operações, o maior desafio ao assumir uma cadeira de governança é desarmar o "gatilho da execução". Melissa explica que o programa de formação de conselheiras trouxe uma virada de chave fundamental na forma de enxergar o seu papel estratégico no topo das organizações.

"Nós, executivos, somos treinados e cobrados a trazer soluções e respostas o tempo inteiro. Essa é a nossa atividade no dia a dia. Já o conselheiro opera de outra forma: ele não traz as respostas prontas, ele precisa saber fazer boas perguntas. Essa foi a grande transformação em mim", analisa Melissa.

Essa mudança de perspectiva impactou diretamente a sua atuação prática, inclusive na mentoria e no desenvolvimento de suas equipes. Ao deixar de entregar as soluções prontas e passar a adotar uma postura provocativa e reflexiva, a executiva abriu espaço para acelerar a maturidade das lideranças à sua volta. "Passei a trazer o time para a reflexão, permitindo que eles atuassem no seu nível mais alto de performance, tomassem decisões assertivas com autonomia e para que, juntos, chegássemos às soluções que o negócio precisava", destaca.

Uma escola global e multicultural

A facilidade de Melissa para absorver e adaptar-se a novos conceitos de negócios é fruto de sua bagagem multicultural. Ela iniciou sua jornada profissional na Disney, onde absorveu na base que a excelência competitiva nasce da combinação de uma cultura forte, processos rígidos e a obsessão por detalhes. Posteriormente, na rede de hotéis Hyatt, desenhou e implantou padrões operacionais ao redor do mundo, liderando equipes altamente diversas.

Sua experiência em gestão de mudanças extremas consolidou-se no setor de aviação, onde estruturou a educação corporativa da TAM e vivenciou a complexa fusão que deu origem à LATAM. Antes de iniciar seu período sabático de expansão cultural na Europa e de sua imersão na Austrália, liderou por mais de uma década áreas diversas — de experiência do cliente e inovação a desenvolvimento de pessoas — no Outback, além de ter participado da abertura de mais de 150 restaurantes, o que lhe garantiu uma visão sistêmica integral de negócios.

Ao equilibrar a robustez das tecnologias de ponta com a reflexão interna do papel do líder, Melissa Casagrande exemplifica o perfil do conselheiro moderno. Em suas palavras, a experiência técnica no mercado é o que já foi conquistado, mas o repertório estratégico é algo em eterna construção. É esse repertório expandido que oxigena e direciona as grandes decisões de longo prazo no topo das organizações.

Se você também busca fazer a transição para posições de alta governança ou deseja acelerar sua carreira desenvolvendo uma visão estratégica de excelência, conheça os programas executivos da Saint Paul. Prepare-se para liderar as transformações que o mercado exige.

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