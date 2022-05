Einstein lança curso gratuito de ciência de dados para jovens de Paraisópolis

Segundo um relatório de 2020 do Fórum Econômico Mundial, análise e ciência de dados serão os empregos com maior aumento de demanda até 2025. O Fórum prevê que, somados, as carreiras de especialistas em inteligência artificial e em Big Data gerem 97 milhões de novos empregos no mundo.

Pensando nisso, as áreas de Voluntariado e Recursos Humanos do Hospital Albert Einstein se uniram à escola de programação Let’s Code para lançar um curso gratuito de ciência dados para os jovens da comunidade de Paraisópolis, em São Paulo.

Batizado de ComuniDados, o curso vai capacitar jovens de 18 a 30 anos em Python & Dados, aumentando as chances de empregabilidade na área de tecnologia.

Ao todo serão 30 vagas e, para participar, é preciso ser aprovado no processo seletivo, que vai contar com teste de lógica, vídeo de apresentação e dinâmica com especialistas. Também será oferecido um curso preparatório antes do início das aulas.

“O nosso propósito é oferecer uma capacitação que possa viabilizar a inserção desses jovens no mercado de trabalho, seja no Einstein ou em qualquer outra organização", afirma Miriam Branco, diretora executiva de Recursos Humanos do Einstein.

De agosto até dezembro de 2022, as aulas acontecerão três vezes por semana, de forma presencial, na comunidade. O conteúdo programático traz temas como lógica de programação, Big Data, Banco de Dados No-SQL e Visualização de Dados com Power BI.

Os interessados podem se inscrever pelo site, no período de 23 de maio a 13 de junho. Os únicos requisitos para participar de seleção são ter entre 18 e 30 anos e ser morador da comunidade de Paraisópolis.