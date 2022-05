Kenzie Academy lança curso de programação gratuito e online para mulheres

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a participação feminina em TI é de apenas 20%. Já segundo dados da Microsoft, só 25% das vagas de tecnologia no país são ocupadas por mulheres.

Para ajudar a mudar esse cenário, a Kenzie Academy, escola de programação com metodologia do Vale do Silício, e a Brazilians in Tech (BiT), organização que apoia mulheres brasileiras na área de tecnologia, estão lançando um curso gratuito para capacitar mulheres em tecnologia.

Batizado de "Mulheres in Tech”, o curso terá aulas ao vivo entre os dias 6 e 10 de junho, ao vivo no canal do YouTube da Kenzie Academy, às 19h. Entre os assuntos abordados estará uma introdução ao mercado de programação, além do básico de programação em HTML, CSS e JavaScript.

LEIA TAMBÉM:

Para completar, contará também com um módulo extra de Soft Skills, painel sobre Carreiras em Tech e workshop de LinkedIn e Storytelling pessoal.

As inscrições estão abertas até 8 de junho para todas as pessoas que se identificam com o gênero feminino e podem ser feitas por meio do site do projeto. Não é necessário conhecimento prévio em programação e, quem concluir o curso, ganhará certificado da Kenzie.

Para nós é gratificante fechar essa parceria com a BiT e poder levar conhecimento em programação para mulheres e encorajá-las a darem o próximo passo em suas trajetórias profissionais", diz Daniel Kriger, CEO e cofundador da Kenzie.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.